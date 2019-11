I pantaloni di pelle nera tornano a conquistarsi uno spazio privilegiato nel guardaroba di stagione: ecco come abbinarli questo autunno-inverno.



Ammettiamolo. Tutte abbiamo ceduto almeno una volta al fascino dei pantaloni di pelle nera. Difficilmente però ci saremmo aspettate di ritrovarli in cima ai trend di stagione e per di più in una veste molto insolita.

Dell'attitude rock'n'roll che ha contraddistinto questo capo d'abbigliamento sin dai suoi esordi resta ben poco nei nuovi modelli targati autunno-inverno 2019: pantaloni cropped (ovvero corti e larghi), leggings, cargo pants a vita alta con tasconi e pantaloni di pelle a zampa o a palazzo. Tutti all’insegna di un gusto ultra sofisticato e decisamente contemporaneo.

(*** Tutti i pantaloni in pelle su cui investire questo autunno 2019***)

Per indossarli nel modo giusto e scongiurare l’effetto too much vi basterà tenerli lontani da biker jacket e accessori borchiati, puntando su accostamenti più “soft”. Ad esempio con blazer e t-shirt - una combo ideale anche per l’ufficio - oppure insieme a un morbido maxi pull, o ancora, con felpa e stivaletti per ottenere un look dal sapore casual chic.

Ma i pantaloni di pelle nera si prestano anche agli abbinamenti eleganti: combinati con una blusa in lurex e un paio di slingback in vernice si riveleranno all’altezza dei dress code più impegnativi.

Nulla vieta poi di cimentarsi con il total leather, altra tendenza che ha preso piede sulle passerelle e tra le strade di tutto il mondo. In questo caso fate vostro uno style trick adottato spesso dalle influencer: per bilanciare l'insieme, completate l’outfit con un accessorio dal mood diametralmente opposto come un paio di décolleté dal piglio bon ton o di ballerine bicolori, à la Chanel.

Ora che i pantaloni in pelle nera non hanno più segreti per voi, è arrivato il momento di sperimentare! Date un’occhiata a queste 5 idee look: siamo certe che non vedrete l’ora di provarle.







Pantaloni di pelle nera + blazer

SANDRO PARIS Pantaloni di pelle modello 5 tasche, ANDERSSON BELL blazer check asimmetrico con cintura, ACNE STUDIOS T-shirt oversize, WANDLER tronchetto in pelle.

Credits: net-a-porter.com, press office







Pantaloni di pelle nera + maxi pull

IMPERIAL Pantaloni culotte in similpelle, WEEKEND MAX MARA maglia a collo alto in filato di lana, IL BISONTE borsa a tracolla in vacchetta, ZARA ballerina a punta in pelle.

Credits: press office, weekendmaxmara.com, zara.com







Pantaloni di pelle nera + felpa a quadri

ZARA Leggings a vita alta effetto pelle con cuciture tono su tono, DIOR pullover oversize con cappuccio in maglia di cachemire a quadri, STELLA MCCARTNEY borsa a spalla Falabella in ecopelle, GIOSEPPO stivaletto con fibbia.

Credits: zara.com, dior.com, thedoublef.com, gioseppo.com







Pantaloni di pelle nera + blusa elegante

ALEXANDER WANG Pantaloni cropped in ecopelle, MAJE camicia con volant in lurex, SAINT LAURENT borsa Loulou in pelle matelassé, MICHAEL MICHAEL KORS slingback a punta in pelle e vernice.

Credits: net-a-porter.com, maje.com, ysl.com, farfetch.com







Pantaloni + camicia di pelle nera

KARL LAGERFELD Pantaloni con coulisse e camicia di pelle, STROILI orecchini a cerchio in argento e zirconi, JIMMY CHOO décolleté in pelle con motivo stile Principe di Galles.

Credits: farfetch.com, stroilioro.com, mytheresa.com