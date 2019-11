Skinny, a palazzo, in stile cargo oppure a zampa. Ecco i pantaloni di pelle su cui investire a occhi chiusi per la stagione fredda.



Uno dei passi fondamentali quando si va incontro alla stagione fredda è la scelta dei “basics”, ovvero quei capi essenziali e super versatili che ci accompagneranno da mattina a sera durante i mesi a venire.

Non parliamo solo di jeans, cardigan e pullover ma anche di nuovi e insospettabili passepartout, come i pantaloni in pelle. Il diktat arriva direttamente dalle passerelle che - per la gioia delle più nostalgiche - hanno decretato il ritorno di questo iconico "cimelio" indossato da intere generazioni di fashioniste (e non solo). Con qualche differenza: i classici biker pants dal piglio ribelle adesso cedono il passo a modelli dalle linee più morbide e dal gusto sofisticato.

Si va da quelli a palazzo alle versioni in stile cargo, rigorosamente a vita alta e con maxi tasche, fino ai leggings e ai pantaloni di pelle a zampa - ultima e irrinunciabile novità del momento - declinati nei colori più disparati oltre che nel motivo principe dell'autunno-inverno, la stampa pitone.







Le variazioni sul tema sono tantissime, così come le occasioni d’uso. Sì, perché i pantaloni in pelle quest’anno si indosseranno sempre e comunque, dall’ufficio all’aperitivo (e oltre).

Abbinarli nel modo giusto si rivelerà comunque più facile del previsto: basterà accostarli a un maxi pull in cashmere e a un paio di ballerine per ottenere un istantaneo effetto comfy-chic, oppure utilizzarli al posto dei pantaloni del tailleur per sdrammatizzare i business look troppo seriosi. Le più "coraggiose" potranno poi sbizzarrirsi con il total-leather scegliendo un blazer nello stesso materiale o una biker jacket per aggiungere all'insieme un twist grintoso.

Insomma, non potrete davvero farne a meno. Lasciatevi tentare dalla nostra selezione!







SANDRO PARIS Pantaloni di pelle 5 tasche.

Credits: Courtesy of Press Office

BALMAIN Pantaloni cropped in pelle con bottoni dorati.

Credits: mytheresa.com

MATÉRIEL Cargo pants in ecopelle.

Credits: modaoperandi.com

H&M Leggings in ecopelle a vita alta.

Credits: hm.com

ACNE Pantaloni di pelle cargo con elastico in vita e maxi tasche applicate.

Credits: Courtesy of Press Office

NANUSHKA Pantaloni palazzo a tubo con cintura in vita.

Credits: net-a-porter.com

STAND STUDIO Pantaloni snake-effect in pelle.

Credits: net-a-porter.com



OFF-WHITE Pantalone in pelle con fiocchi alle caviglie.

Credits: thedoublef.com

TOPSHOP Pantaloni in pelle a gamba larga.

Credits: topshop.com

WEEKEND MAX MARA Pantaloni a sigaretta in nappa con tasche alla francese sui fianchi e tasche applicate sul retro.

Credits: weekendmaxmara.com

SAINT LAURENT Leggings in pelle modello 5 tasche.

Credits: mytheresa.com



ZARA Pantaloni in ecopelle con risvolto.

Credits: zara.com



TARA JARMON Pantaloni di pelle con cintura annodata.

Credits: Courtesy of Press Office

JASON WU Pantaloni in pelle cropped con gamba a tubo.

Credits: net-a-porter.com



ISABEL MARANT Pantaloni in pelle a vita alta con cintura.

Credits: matchesfashion.com

NILI LOTAN Pantaloni in pelle stampa pitone.

Credits: matchesfashion.com

PIAZZA SEMPIONE Leggings in nappa stretch metallizzata.

Credits: Courtesy of Press Office