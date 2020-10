Giacca e pantaloni dal taglio sartoriale ed elegantissimo? Un look “mannish” che regala tanta classe. Ma bisogna saperlo portare bene.

Il completo maschile non è più da definire così - dato che è entrato a pieno titolo anche nel guardaroba di lei - ma sicuramente bisogna imparare a indossare giacca e pantaloni nella maniera giusta. Per rendere ultra femminile e charmant questa mise originariamente da uomo, ecco.

Tra i testimonial migliori dello stile “mannish” ci sono loro: le celeb. Non c’è star che non abbia nel cuore (e nell’armadio) almeno uno o due completi blazer-pantaloni dal design tailored con cui essere impeccabili in qualsiasi occasione. H24.

Con un bel completo, infatti, non c’è posto e situazione che non ci apra le porte. Anzi: che non ce le spalanchi, semmai!

Dalla riunione di lavoro alla cerimonia, dalla serata galante all’aperitivo con le amiche, il tailleur giacca & pantaloni è il passe-partout da consacrare a best friend forever.

Ecco i consigli delle star per indossarlo in maniera top.

1. Come indossare il completo: con il blazer “a pelle”

Nella foto: Doutzen Kroes. Credits: Getty Images

Volete un effetto wow per una serata speciale? Allora prendete spunto da Doutzen Kroes e non sbaglierete mai. La supermodella olandese adora portare blazer e pants dal taglio over, optando per tessuti morbidi e soft come il satin.

I pantaloni flared modello a palazzo aiutano a modellare la silhouette, con un risultato molto elegante. Ma il tocco super sexy è la giacca portata "a pelle": niente camicia, blusa o t-shirt come sottogiacca! Niente di niente insomma, nemmeno il reggiseno (ma solo se vi fa sentire a proprio agio, cosa fondamentale per essere disinvolte).

Pure a livello cromatico potete trarre ispirazione dalla Kroes: lei sceglie un tailleur di Calvin Klein color blu notte, una nuance raffinata e adatta anche alla sera che si rivela anche meno banale del solito nero.

2. Come indossare il completo: Principe di Galles + body nero

Nella foto: Selena Gomez. Credits: Getty Images

Selena Gomez è una fan sfegatata degli outfit easy-chic, come ben dimostra questa sua scelta (azzeccatissima). Un abito giacca e pantaloni in Principe di Galles è la quintessenza dell’eleganza, con quel gusto brit che dà un tocco regale a chiunque. Per sdrammatizzare questo tessuto più formale, la Gomez abbina un body nero in lycra.

Il blazer doppiopetto è da portare rigorosamente aperto, con una certa disinvoltura. Un altro fashion trick che vi darà non poche soddisfazioni sul piano della linea? I pantaloni cropped.

Un taglio corto, quasi al malleolo, slancerà l’intera figura. Specialmente se accompagnato da un paio di scarpe décolleté con tacco.

3. Come indossare il completo: abito classico + camicia bianca di seta

Nella foto: Victoria Beckham. Credits: Getty Images

Una che di stile brit e di stile in generale se ne intende è Victoria Beckham. Il gusto classico e intramontabile che la caratterizza l’aiuta a non sbagliare mai, optando sempre per look da 110 e lode.

La sua interpretazione del completo uomo è quella universalmente riconosciuta come impeccabile: giacca e pantaloni su misura nelle nuance scure come il nero o il blu navy + camicia bianco perlaceo in seta, con quel finish lucido e brillante tipico dell’effetto satinato.

Per smorzare un po’ i toni (anche cromatici), l'ex Posh Spice aggiunge una handbag in camoscio color cammello. Oh yes!

4. Come indossare il completo: tailleur over + accessory sporty-chic

Nella foto: Bella Hadid. Credits: Getty Images

Bella Hadid è una "DJ fashion" con un sound pazzesco: sa mixare stili molto lontani tra loro, ottenendo risultati altamente armonici. Un esempio è proprio il completo: lo sceglie oversize in grigio antracite ma lo movimenta con dettagli sportivi e un po’ street.

Dalle sneakers alte Nike allo zainetto in pelle nera con borchie fino alla cintura Chanel che rende il blazer avvitato (migliorando la linea), i dettagli scelti da Bella sono piccole garanzie stile.

Il maglione a collo alto e gli orecchini dorati a cerchio XL le conferiscono quel tocco targato anni Ottanta molto cool. Chapeau!

5. Come indossare il completo: sfumature di colore e materia

Nella foto: Victoria Beckham. Credits: Getty Images

Torniamo a Victoria perché ci regala un’altra lezione imperdibile in materia di abiti "manlike".

Oltre al classico di cui sopra, la specialità della Signora Beckham è anche il tailleur super femminile, nelle nuance pastello molto sobrie e chic.

Non solo leggerezza cromatica ma anche extra light a livello materico: in lino o raso che sia, il completo perfetto per valorizzare è quello con una texture extra light.

E infatti Victoria gioca proprio con il layering mixando la giacca con una camicia dal taglio blazer in cotone rasato che non "infagotta".

I pantaloni cropped e le pumps con il tacco sono gli altri best friend forever da portarci sempre appresso.

6. Come indossare il completo: mix di eleganza e stile casual

Nella foto: Gigi Hadid. Credits: Getty Images

Una tendenza diventata ormai legge fashion è quella dell’abito caratterizzato dalla mescolanza di “alto e basso”. Un bell’esempio è quello che indossa Gigi Hadid: un completo giacca doppiopetto (con revers in raso, per un effetto davvero raffinatissimo) abbinato a un paio di boots modello anfibio e a una t-shirt basic in cotone bianco.

I toni ultra dandy dell’abito vengono addolciti dai tocchi casual di maglietta e stivali, ridimensionando il look. E rendendolo più interessante e versatile.

7. Come indossare il completo: abbinamenti cromatici maschili e ultra femminili

Nella foto: Hailey Baldwin. Credits: Getty Images

Per rendere molto femminile un abito mannish, non c’è miglior aiutante della tavolozza cromatica.

Basta guardare Hailey Baldwin per rendersene conto. Pantaloni e blazer in principe di Galles, nel classico grigio antracite tipico di questo tessuto, vanno a braccetto con un maglione over con collo alto nella nuance più “for ladies” che ci sia: rosa bubble-gum, molto "girlish & pop".

L’importante è non esagerare con i tocchi fluo e shocking, quindi per le scarpe e gli accessori mantenete una sobrietà cromatica fatta di tinte neutre. Un paio di pumps décolleté e una pochette color panna? Ecco, ci siamo capite benissimo.