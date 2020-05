Amata da alcuni e detestata da altri: la canotta, da sempre, divide gli animi. Ma il segreto per indossarla in versione chic c'è...

Canotta o tank top, chiamatela come preferite ma non fermatevi a facili pregiudizi. Per alcuni è solo un capo da indossare "di nascosto" sotto camicie o abiti. Per altri emblema di uno stile un po' troppo disinvolto e poco appropriato. In realtà, se "maneggiato" con cura, può diventare un capo jolly per l'estate semplice e versatilissimo.

Come? Indossandolo con qualche semplice accortezza, ad esempio. Prestando attenzione a con cosa lo abbiniamo, ai materiali e alla fattura che, fidatevi, come in molte cose, fanno davvero la differenza.

Bianca (un po' in stile Marlon Brando), a costine, nera e leggermente "accollata" ("halter" in inglese) sono le versioni più amate e che ultimamente stanno spopolando sugli shop online. I designer le hanno sdoganate, dopo un decennio di "oblio" trovando loro ruolo e dignità nel nostro guardaroba.

Eccovi modi di indossare la canotta in maniera elegante ispirandoci alle influencer e alle trend setter più cool dello street style.

Come indossare la canotta in modo elegante: con il completo maschile



Idea semplice quanto efficace: la canotta può diventare l'alleata perfetta con il completo da ufficio. Perfetta come sottogiacca, aiuta a rendere più informale il look. Meglio se a contrasto netto, per creare un "focal point" d'impatto.

Anche in verione cropped e portata con un suit dalle tinte segnaletiche come il modello di The Attico, indossato da Gilda Ambrosio.





Come indossare la canotta in modo elegante: con una gonna o una giacca "importante"

Giocare con gli opposti è una delle più diffuse strategie di styling ma bisogna fare molta attenzione: le probabilità di fare qualche "scivolone" è dietro l'angolo. Ma una cosa è certa, se avete un capo un po' "bold" come una gonna molto ricamata o una giacca che rischia "di rubarvi la scena" allora la canotta, nella sua semplicità estrema, riuscirà a riequilibrare il vostro outfit, evitando l'effetto too much!

Come indossare la canotta in modo elegante: con un paio di pantaloni a contrasto

La combo "canotta + pantaloni" è quanto di più semplice e facile da indossare ci sia e ha sempre il suo perché: il contrasto "black & white" poi farà il resto.

Con un paio di flare pants a vita alta oppure dei pantaloni in pelle tipo culotte, l'effetto "smart" è assicurato!





Come indossare la canotta in modo elegante: sotto la camicia aperta

Se indossare la canotta portata "da sola" non vi convince ma la giacca vi sembra già troppo pesante per questo momento dell'anno, tranquille, la soluzione è la camicia. Che sia un modello in denim, a scacchi, stampata, basta portarla aperta con nonchalance sulla fedele canotta et voilà, il look è presto fatto.

Come indossare la canotta in modo elegante: sotto la jumpsuit

Avete acquistato una jumspuit speciale, con dettagli particolari (o anche solo uno scollo troppo profondo)? La canotta è perfetta per poterla portare anche tutti i giorni, accessori come scarpe e borse faranno il resto!

Come indossare la canotta in modo elegante: con la salopette in denim

Ok, questo abbinamento è un po' più "easy" ma per l'estate (e soprattutto per il tempo libero) può essere davvero super. La classica salopette di jeans, retaggio dei look della nostra infanzia, è tornata alla grande da qualche stagione. E per contrastare le alte temperature estive cosa c'è di meglio che l'accoppiata con una canotta bianca?