A volte basta un dettaglio perché il look sembri super chic (e molto più "costoso" di quanto pensiate)! Ecco i 5 colori per la Primavera 2020 che daranno un boost di stile al vostro guardaroba!

L'eleganza sta nei dettagli, si sa! Non è necessario indossare necessariamente capi costosissimi per apparire chic, anzi!

A volte un look può essere molto posh ma essere composto da elementi molto semplici.

Oltre a far attenzione alla qualità dei materiali, a scegliere linee pulite e "timeless", anche la questione colori può fare la differenza.

Alcune tinte, indossate in un determinato modo, sono in grado di dare al look un allure speciale.

Alcuni sono una certezza, altri una bella (e inaspettata) sorpresa.



Ecco i colori moda per sembrare subito eleganti e chic (questi sono i colori moda della Primavera Estate 2020), quelli su cui investire e andare a colpo sicuro per un outfit subito perfetto, senza sforzo.

1. Verde Salvia

L'avrete già notato, il verde salvia, sta cominciando a spuntare un po' ovunque e sarà una delle tendenze colore più importanti della Primavera Estate 2020. Colore delicato e "polveroso", che ricorda certi vecchi abiti vintage, diventa segno distintivo di eleganza non convenzionale per chi ama essere posh con un pizzico di originalità.

La scelta perfetta? Una giacca-blazer, da indossare con una semplice maglia a dolcevita ora, oppure una t-shirt bianca per l'estate, e un paio di jeans.

Blazer in lana, & OTHER STORIES

2. Bianco avorio

Non è il "classico" bianco ottico, l'avorio è una nuance più "calda", perfetta per affrontare il periodo di transizione tra l'inverno e la primavera.

Colore chic per eccellenza, diventa la base ideale per accostamenti cromatici di ogni tipo: con i colori "basic" tipo nero, grigio e i "neutri" ma anche per "smorzare" tinte più "pop".

La scelta perfetta? Un paio di pantaloni avorio a vita alta, per un "office look" di tendenza.

Pantaloni a vita alta con pinces, TOPSHOP

3. Classic Blue

Ve lo abbiamo già decantato, dal momento che è il colore Pantone 2020

(e vi avevamo raccontato come abbinarlo alla perfezione h 24). Il Classic Blue sarà il tormentone di stagione. Meno acceso del blu elettrico, più profondo del navy, si indossa con facilità e si porta dal mattino alla sera.

La scelta perfetta? Una gonna midi, magari plissé, da indossare con le sneakers e con i tacchi.

Gonna a pieghe, TWINSET

4. Cuoio naturale

Soprattutto se parliamo di accessori, come scarpe o borse, è il colore in grado di fare la differenza. Un po' come il nero, sta bene con quasi tutto e, soprattutto, è meno "inflazionato". I toni caldi del cuoio "nature" (o anche cognac, come preferite) danno subito un aspetto elegante ma non eccessivamente formale. L'abbinamento top? Con il bianco e i toni "neutri".



La scelta perfetta? Una bella borsa, magari una tracolla. Oppure un paio di stivali alti con il tacco!

Borsa a tracolla, MARELLA

5. Il Lilac

Sul podio dei colori chic di stagione c'è anche lui, il lilac (ovvero il lilla). Tinta delicata, perfetta per aggiungere un tocco di colore senza strafare (come insegna la sfilata di Jacquemus). Ha un fascino delicato, discreto ma va dosato: ne basta un pizzico. Ma il risultato è "wow"!

La scelta perfetta? Un pullover in maglia fine, perfetto con un paio di pants dal taglio sartoriale.

Pull in maglia fine, ZARA

6. Il Beige

Poteva mancare lui? Certo che no! Signore e signori, fate un applauso al beige! Che sia chiaro o più scuro, poco importa. Basta indossare un maglione, un trench o un cappotto dal taglio classico in questa nuance e si guadagnano immediatamente 1000 "punti eleganza".

La scelta perfetta? Perché non un "abito-trench"? Tra i modelli preferiti da Meghan Markle, è un buon compromesso di stile. Provatelo con sotto un dolcevita bianco e un paio di stivali a tacco alto. Il successo è assicurato!

Abito trench FABIANA FILIPPI

7. L'Arancione

Non ve l'aspettavate eh? E invece l'arancione sarà il colore posh dell'estate 2020! Dimenticate le nuance fluo e preferite una tinta più vicina al ruggine e al mattone, vedrete che vi darà subito un tocco sofisticato ma decisamente non banale.

La scelta perfetta? Sfoggiatelo su un abito midi, dal taglio pulito e lineare. Sarà l'alleato perfetto per un look da sera molto originale!

Abito H&M