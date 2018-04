Basta un dettaglio, anzi 8, per essere eleganti in modo semplice e con poco.

Nel gergo comune, in fatto di moda, è entrata da molto tempo la formula "effortlessy-chic" ovvero eleganti senza sforzo. Certo è che a vedere alcuni look, non sembra così facile e soprattutto così immediato ottenere lo stesso risultato.



In realtà per assicurarsi uno styling sempre impeccabile basta fare attenzione a qualche dettaglio, per la precisione, a 8 piccoli trucchi di stile e che possono davvero "fare" il look. Non vi diciamo di puntare su tubini neri, tacchi a spillo e tailleur, un tantino formali più che davvero eleganti (e spesso troppo patinati per alcune occasioni) ma di scegliere con cura alcuni pezzi che possono trasformare con facilità ogni guardaroba.



Curiosando tra gli scatti di streetstyle abbiamo scovato queste idee per vestirsi bene, molto semplici da seguire e che vi facciano sentire in ordine ed eleganti quando basta. E in modo veloce.











1. TOTAL BLACK

Iniziamo da un classico piuttosto ovvio: scegliere il nero, o in alternativa una tonalità scura come il blu, è garanzia di successo. Da capo a piedi, dalla giacca alle scarpe, il monocromo in tinte tradizionali è sempre sinonimo di eleganza.





2. LA CAMICIA

Se dovessimo dare al concetto di "chic" una forma, sarebbe senza dubbio quella della camicia. Capo formale per antonomasia (basti pensare infatti a chi la indossa al lavoro), la camicia eleva subito qualsiasi abbinamento. Anche un jeans normalissimo acquista così un altro aspetto.





3. IL COMPLETO

Giacca e pantalone o gonna, cardigan e pullover: abbinare tra loro due capi di questo tipo regala subito la sensazione di look ordinato e lineare. Anche se, come vedrete nella foto, sotto la giacca fa capolino una t-shirt bianca (tipico capo basic) e sotto il pantalone c'è un tacco medio-basso.





4. LA GONNA MIDI

La gonna è il capo femminile per eccellenza e scegliere di abbinarla anche a una scarpa flat o a un capo basic permette di ottenere un look sofisticato in una velocità davvero da record. Pensate a quanto è tornata in auge negli utlimi anni, specialmente se indossata con le sneakers.







5. UNA IT-BAG

Nessuna novità qui se non la voglia di riconfermare che scegliere una bella borsa è quasi sempre garanzia di eleganza. E il consiglio in più? Portarla a mano, anche quando si tratta di una tracolla o di una tote, in modo rilassato e casual.







6. I PANTALONI FLARE

Dalla gonna ai pantaloni, le silhouette possono essere determinanti quando si ricerca un look elegante. Prendete quello che stiamo per mostrarvi: una scarpa flat e una blusa (o anche un maglioncino semplicissimo) assumono tutto un altro aspetto grazie al pantalone ampio, che svolazza con delicatezza.





7. IL CAPPOTTO

Più che semplicemente cappotto lo dovremmo definire "statement coat". Un capo statement è un pezzo riconoscibile, che, come abbiamo detto in precedenza, "fa il look". Un capospalla particolare e sartoriale può dare un gusto nuovo anche all'abbinamento più minimal.







8. IL TOTAL WHITE



Per chiudere torniamo in un certo senso agli inizi. Abbiamo parlato di total black e, un'alternativa che si rivelerà preziosa soprattutto durante la stagione calda, è il total white. Il bianco è un colore che illumina, dà luce ed esprime candore e freschezza.