Istruzioni per l'uso del Classic Blue: come individuare e abbinare al meglio il colore Pantone 2020?

Poco più di un mese fa, il Pantone Color Institute ha svelato il colore dell’anno 2020, il Classic Blue.

Questa nuance così vivida, elegante e versatile ci accompagnerà dunque per un anno intero e diventerà protagonista di outfit da giorno e da sera.

Se dovete ancora metterlo a fuoco, il Classic Blue è un tonalità più scura e sicuramente più rilassante del blu elettrico (o Majorelle) ma più chiara e decisa del blu scuro. Insomma un blu… blu. Avete capito?

Se siete ancora dubbiose non temete, abbiamo preparato per voi 5 splendidi outfit che hanno come protagonisti capi e accessori in Classic Blue.

Match che vi mostreranno come esaltare al meglio la nuance sulla bocca, e presto nell’armadio, di tutte!

Come abbinare il Classic Blue: con il nero per un look sporty

(Credits: Bershka, Les Petits Joueurs, Moncler, Net-a-Porter)

Essendo vivido e deciso, il Classic Blue si abbina benissimo con il nero, creando un contrasto vincente. Ecco una proposta di look invernale e sporty da copiare ed indossare subito fatto di combat boots Bershka, skinny jeans neri J Brand, borsa con manico chunky e colorato di Les Petits Joueurs e infine il pezzo forte, il piumino in Classic Blue di Moncler. #ClassicBlueandBlack

Come abbinare il Classic Blue: con il bianco panna per un look ladylike e soft

(Credits: YOOX, Miu Miu, Net-a-Porter, Carmens)

Per un look delicato e chic abbinate il Classic Blue al bianco panna come in questa combo, creata con camicia di Miu Miu, gonna The Row (su Net-a-Porter), borsa capiente di Carmens e décolleté di Guess in vendita su YOOX. #ClassicBlueAndCream

Come abbinare il Classic Blue: con il cipria e bianco ottico per un look metropolitano

(Credits: Zalando, Calvin Klein Watch, Zara, Mango)

Sono molto cool e di tendenza i booties in Classic Blue con tacco scultura di Bebo. Li abbiamo abbinati all'orologio Calvin Klein Watch en pendant, all'abitino bianco in maglia di Zara e a un coat cipria della collezione PE 20 di Mango. #ClassicBlueandBeige

Come abbinare il Classic Blue: con denim e sneakers per il tempo libero

(Credits: Moorer, Adidas, Gianni Chiarini, Dondup)

Questo look si sviluppa attorno la bella borsa a secchiello in Classic Blue di Gianni Chiarini che si abbina alla perfezione con i jeans slim di Dondup, le trainer modello Superstar di Adidas e il piumino extra light di Moorer. #ClassicBlueAndDenim

Come abbinare il Classic Blue: con il color biscotto per una combo unconventional

(Credits: Benetton, Etro, Pinko, Weekend Max Mara)

Il Classic Blue del cardigan lungo e aperto di Benetton crea un contrasto ad alto tasso fashion con il color biscotto o tan (abbronzatura) dei pantaloni in eco pelle di Pinko che abbiamo abbinato a una camicia over con fiocco di Weekend Max Mara. A completare questo super look ci pensa la mini bag in paisley del brand più ricercato del momento, Etro. #ClassicBlueAndTan