Strega comanda color… ruggine! É proprio il Rust Pantone la sfumatura giusta per regalare un'iniezione di charme ai nostri look primaverili

Tra i colori proposti da Pantone per la primavera 2021 - lo confessiamo - lui è uno dei nostri preferiti. Il Rust infatti, per gli amici color ruggine, è una nuance magari non facilissima da portare (secondo i dettami dell'armocromia dovrebbe appartenere di diritto alla palette della stagione Autunno e a qualche Primavera, sottogruppo d'elezione: il Warm), ma dall'impatto davvero sofisticato.

La definizione che ne dà Pantone? Un marrone ispirato alla terra, emblematico delle foglie autunnali, insolite in una tavolozza primaverile. E proprio quel suo essere così "insolito" e particolare ce lo fa amare ancora di più!

Oltretutto rappresenta l'alternativa perfetta per chi magari trova troppo leziose, o comunque non in linea con il proprio stile personale, le tinte pastello che spopolano in primavera. D'estate poi con un filo di abbronzatura sulla pelle secondo noi regala proprio il meglio di sé.

Insomma, sono svariate le ragioni che dovrebbero indurci a lasciarci sedurre da questa tonalità così calda e vibrante. Dopo che avrete visto la selezione con i consigli per gli acquisti che abbiamo preparato per voi, avrete senz'altro un motivo in più (sì, sono bellissimi!).

Chemisier MARINA RINALDI

Credits: it.marinarinaldi.com

Abito con drappeggi MANGO

Credits: shop.mango.com

Blazer doppiopetto RACIL

Credits: mytheresa.com

Cargo pants HOLZWEILER

Credits: net-a-porter.com

Top satin H&M

Credits: hm.com

Blusa MOMONI'

Credits: momoni.it

Gonna midi MARA HOFFMAN

Credits: net-a-porter.com

Occhiali da sole & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito con balza sul fondo e volant BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Polo ALLUDE

Credits: matchesfashion.com

Midi dress in satin GABRIELA HEARST

Credits: mytheresa.com

Cropped pants MOTIVI

Credits: motivi.com

Abito in pizzo sangallo MES DEMOISELLES PARIS

Credits: mesdemoisellesparis.com

Costume intero stampa snake MALI' BEACHWEAR

Credits: malibeachwear.com

Trench in pelle SWORD 6.6.44

Credits: sword6644.it

Longdress con spalline scese TWINSET ACTITUDE

Credits: twinset.com