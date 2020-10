A ogni stagione, i suoi colori "amici": lo sanno bene queste star!

È uno dei trend più amati, impazza sui social e non solo: parliamo dell'Armocromia, analisi e studio dei colori della persona.

Nata agli inizi degli anni 80 negli States, grazie al volume Color me beautiful di Carole Jackson, si è arricchita e sempre più strutturata negli anni.

In Italia, ne abbiamo imparato i segreti grazie a Rossella Migliaccio, di sicuro una delle consulenti ed esperte d'immagine più famose e che hanno diffuso maggiormente i fondamenti dell'Armocromia a un pubblico sempre più vasto, anche utilizzando la forza dei social (il profilo IG di Rossella ha superato i 225mila follower e il suo libro è stato uno dei più letti questa estate)!





Basi dell'Armocromia: i "colori amici"

Su cosa si basa l'Armocromia? Ognuno di noi ha, tra occhi, pelle, sopracciglia e ciglia, -dei colori che ci connotano.

Questi colori possono essere caldi o freddi, brillanti oppure più tenui.

Ognuna delle quattro stagioni è caratterizzata dalla misura in cui alcune categorie (sottotono, valore, intensità e contrasto) sono presenti.

Il sottotono è la "temperatura" della pelle (attenzione, sbagliato pensare che una pelle chiara sia necessariamente fredda o che una scura sia sicuramente calda!), il valore è l'elemento predominante tra chiaro e scuro, l'intensità indica la brillantezza dei propri colori e il contrasto è identificato dalla differenza di valore tra elementi (ad esempio: pelle con occhi o pelle con i capelli)

Ogni stagione è caratterizzata da una diversa presenza e combinazione di queste 4 variabili

Come racconta Rossella Migliaccio, individuare la propria stagione è il primo step che permetterà di capire quali sono i colori in palette con noi, ovvero che sono compatibili con quelli che la natura ci ha donato.

Ciò significa che se usiamo colori in armonia con noi, il nostro incarnato e gli occhi saranno valorizzati al massimo, esaltati e resi ancora più luminosi.

Al contrario se scegliamo dei colori non amici, anche se ci piacciono alla follia, l'effetto potrebbe non essere in linea con le nostre aspettative. Potremmo apparire più "spente", grigie, addirittura potremmo notare maggiormente occhiaie, piccole rughe e discromie. In quel caso ci toccherà lavorare di più con il make up per "mascherare" la disarmonia tra i colori che Madre Natura ci ha dato e quelli che scegliamo di indossare.

Ma incredibilmente, i colori in palette ci donano un effetto "wow" anche se siamo struccate, provare per credere.

Identificare la propria stagione in certi casi non è semplicissimo, l'analisi viene fatta di persona da una consulente esperta, senza trucco, con i capelli coperti e possibilmente senza abbronzatura recente.

Quindi una volta identificata la nostra stagione, sapremo quali sono i nostri colori alleati e potremmo scegliere consapevolmente come introdurli nel nostro armadio.

Quante volte abbiamo comprato abiti e accessori sull'onda del momento ma una volta indossati ci siamo resi conto che c'era qualcosa che non "girava"? Quante volte li abbiamo relegati nel fondo del guardaroba e mai più usati?

Ecco conoscere i colori valorizzanti ci aiuterà anche a scegliere e comprare più consapevolmente, evitando sprechi.

Le basi dell'Armocromia: le quattro stagioni

Come dicevamo il sistema dell'Armocromia si basa su 4 stagioni: Inverno, Autunno, Estate e Primavera.

Ogni stagione poi si suddivide in quattro sottogruppi distinti in cui si darà rilevanza a una delle variabile di cui parlavamo sopra (sottotono, valore, intensitò e contrasto) in misura maggiore rispetto alle altre.

Nel caso in cui non ci sia una variabile che spicca sulle altre parliamo di Stagione Assoluta.

Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo stagione per stagione le caratteristiche e soprattutto i colori più adatti grazie anche alle celeb che meglio rappresentano ciascuna stagione.

Armocromia: la stagione Inverno e i suoi colori amici

Partiamo dalla base: le persone appartenenti all'Inverno sono caratterizzate da valore scuro o medio scuro, ma non basta solo questo a identificarle! Le due variabili che ci aiutano a identificarli senza ombra di dubbio sono il sottotono freddo e l'alta intensità.

Il sottotono, come dicevamo riguarda la temperatura della pelle e in questo caso è freddo. Non vuol dire necessariamente pallido, attenzione. Anche le persone con una carnagione olivastra sono "fredde". Pensate a Salma Hayek o a Penelope Cruz: la loro pelle, seppur scura, non ha sfumature dorate e, se si abbronza, l'incarnato assume i toni del mattone. Queste persone fanno parte del sottogruppo Deep, cioè Profondo, caratterizzate principalmente dal valore scuro.

Se invece a dominare è la caratteristica di una pelle particolarmente chiara e fredda, che non si abbronza facilmente, si arrossa e che "contrasta" molto con occhi e capelli (esempio perfetto è l'attrice Lily Collins) , ci troveremo davanti al sottogruppo Cool, ovvero Freddo.

Infine, quando a prevalere è l'intensita dei colori come degli occhi chiari e particolarmente luminosi, un contrasto molto deciso tra pelle e capelli, o anche solo la sclera dell'occhio molto bianco rispetto alla pupilla scura ci troveremo davanti a una persona Winter Bright ovvero Inverno Luminoso. Le esponenti della categoria? Megan Fox, Liv Tyler e Katy Perry, giusto per fare qualche nome.

In caso non ci sia un elemento predominante tra sottotono, valore o intensità, come dicevamo ci troveremo davanti a un Inverno Assoluto. Esempio perfetto? Amal Alamuddin Clooney!

I colori perfetti per l'Inverno? Per analogia saranno freddi e molto brillanti.

Ok al blu, ai toni dei frutti di bosco, al fucsia, al viola, al verde intenso e al giallo limone (sì anche il giallo va bene, ma mai senape)! Perfetto anche nero che anzi, colore emblema dell'Inverno, l'unica stagione che lo porta in modo naturale (non ce ne vogliano le altre stagioni, ma è così). Benissimo anche l'argento, l'ideale per valorizzare il sottotono freddo!

Da evitare: i colori caldi come il rosso corallo, l'arancione, il color senape e il marrone e l'oro.

Armocromia: le star e i colori dell’Inverno Penelope Cruz, Inverno Deep, porta alla meraviglia il colore emblema della stagione (e del suo sottogruppo): il nero.

Altra Inverno Deep è Eva Longoria. L'attrice indossa questo fucsia intenso che ne valorizza occhi e carnagione.

Incarnato chiarissimo e contrasto alto: Lily Collins è una perfetta Inverno cool. Il colore jolly per il suo sottogruppo? Il blu!



Altro colore top per le Inverno Cool è il verde scuro: profondo e freddo, valorizza la pelle di porcellana. Come dimostra Daisy Riley!

Un esempio meraviglioso di Inverno Bright: Megan Fox. Capelli corvini, pelle chiara (e fredda, non fatevi ingannare da luci e abbronzatura) e occhi brillanti: il viola ametista su di lei è una vera favola.

Sandra Bullock, Inverno Deep a tutti gli effetti, è perfetta invece con un viola meno shiny ma comunque intenso e pieno.

Amal Alamuddin Clooney è un Inverno Assoluto: il bianco ottico, insieme al nero, sono i suoi colori passe partout.

E il giallo? Se freddo e brillante, come questo "chartereuse" va bene anche su una Inverno Deep come Selena Gomez

Keira Knightley potrebbe ingannare con i suoi capelli castani ma la pelle fredda non concede dubbi: è una Inverno Cool perfetta in viola!

Infine, il metallo principe per le Inverno è lui: l'argento! Guardate Salma Hayek, una Deep inconfondibile come appare luminosa e lunare!

Armocromia: la stagione Autunno e i suoi colori amici



Cosa può avere in comune l'Autunno con l'Inverno? Non moltissimo, a parte il valore medio scuro!

Pensate a Emily Ratatowsky o la nostra Elisabetta Canalis: i loro colori sono certo scuri (e infatti si inseriscono nel sottogruppo Deep "cugino" di quello dell'Inverno) ma non così contrastati: la loro carnagione (e sottotono) è spiccatamente calda, durante i mesi freddi, lontano da tintarella & co., avrà sempre un tono dorato mai pallido (beat* loro!). I capelli avranno un riflesso più caldo e "cioccolatoso" così come i loro occhi.

Il loro livello di contrasto è spesso molto basso, come nel caso del sottogruppo Soft che ha colori più omogenei e delicati: pensate ad esempio a Nicole Ritchie o Drew Barrymore.

Infine se a dominare è il sottotono caldo allora ci troveremo davanti a un Autunno Warm. Fanno parte di questo sottogruppo soprattutto le persone con i capelli rossi o con sfumature più calde e accentuate (ad esempio Julianne Moore o Emma Watson). Gli occhi possono essere scuri ma anche nocciola o con piccole pagliuzze dorate.

Infine se tra le tre componenti nessuna predomina l'Autunno sarà Assoluto, come nel caso di Olivia Palermo!

I colori perfetti per l'Autunno? Tutti i toni dei rossi caldi, le innumerevoli sfumature del marrone (cuoio, nocciola, terra bruciata), giallo senape e l'arancione. Bene anche le sfumature del verde (perfetto quello oliva) e le nuance petrolio e pavone (che si divide con l'Inverno Deep). Perfetto l'oro e il bronzo.

Colori da evitare: primo fra tutti il nero, colore che non esalta assolutamente la stagione. Tutti i toni freddi, le tonalità particolarmente brillanti e intense (troppo "forti" per la bassa intensità della stagione) e ovviamente, l'argento!

Armocromia: le star e i colori dell’Autunno Verde oliva: un must perfetto per esaltare la carnagione e i colori della mitica Jennifer Lopez, Autunno Deep.

Il burgundy è una nuance molto indicata per le Autunno Warm come Debra Messing!

Olivia Palermo è un esempio perfetto di Autunno Assoluto! Vedete come sta bene con questo marrone terracotta?

Emma Watson, Autunno Warm in rosso corallo: un matrimonio semplicemente perfetto!

L'oro? Il metallo perfetto per l'Autunno, come dimostra Nicole Ritchie che appartiene al sottogruppo Soft.

Elisabetta Canalis, esempio di Autunno Deep, sta benissimo con il blu pavone che ne esalta i colori (sapete, invece, che Clooney al suo fianco è Inverno?).

Meghan Markle, Autunno Deep, indossa a meraviglia il beige e il color cammello.

Questo verde bosco è perfetto per esaltare i colori di Julianne Moore, meraviglioso esempio di Autunno Warm.

Solo una persona Autunno come Ashley Graham (sottogruppo Deep) può sfoggiare una nuance di giallo simile ed essere strepitosa!

La tonalità perfetta per capire la differenza tra un Inverno e un Autunno? Il marrone! Come possiamo vedere su Emily Ratatawsky.

Armocromia: la stagione Estate e i suoi colori amici



Passiamo quindi a una stagione che con l'Autunno condivide la bassa intensità: l'Estate!

Questa stagione è caratterizzata da tonalità più soft, valore che va da medio chiaro e chiaro e sottotono freddo.

Anche qui sono tre i sottogruppi principali: Soft, Cool e Light.

Il sottogruppo Soft ha come dominante proprio una certa uniformità nei colori, contrasto basso e intensità molto affievolita. Avete presente Mischa Barton o Michelle Hunziker e Kate Moss? Ecco loro sono l'emblema perfetto della categoria.

Freddezza dell'incarnato, capelli chiari ma con base cenere, pagliuzze argento o ghiaccio degli occhi chiari sono segnali della dominate Cool che vede come rappresentante perfetta la modella Eva Riccobono. Attenzione però: della categoria fanno parte anche persone con capelli castani più o meno scuri, come Bella Hadid e Bianca Balti, caratterizzate però da una pelle molto "fredda". Infine, invece, la presenza di colori (tra capelli, occhi e pelle) particolarmente chiari sono il segnale che ci troviamo davanti una Estate Light, proprio come le sorelle Elle e Dakota Fanning, Reese Witherspoon e Bar Refaeli.

I colori perfetti per esaltare l'Estate: sono freddi sì ma non troppo intensi. Benissimo le sfumature pastello (è la stagione che regge meglio i toni "polverosi" che vanno di moda ora come il malva, il salvia e il lilla), bene i grigi e i tortora e anche il blu ma mai troppo brillante

Da evitare: tutti i colori caldi ed eccessivamente brillanti anche se freddi... tenderebbero a "sovrastare" chi ha colori più delicati.

Armocromia: le star e i colori dell’Estate Elle Fanning è un'Estate Light. Il color glicine è semplicemente perfetto sui suoi colori freddi e delicati.

Mischa Barton, Estate Soft sta bene con il tortora, una nuance molto elegante, ottima alternativa al solito nero.

Bianca Balti è una bellissima Estate Cool! La pelle lattea e gli occhi dalle pagliuzze di ghiaccio sono estati dal grigio antracite.

Ellen Pompeo, l'indimenticabile Meredith Grey, è Soft, quindi questo rosa chiaro e freddo le dona particolarmente.

Kirsten Dunst è un'Estate assoluta: l'azzurro ghiaccio è l'ideale per la sua carnagione di porcellana (peccato per il rossetto, troppo caldo)!

Anche il viola è un'ottimo alleato, come dimostra Reese Witherspoon, un caso perfetto di Estate Light!

Alexis Bledel, l'amata Rory Gilmore di "Una mamma per amica" rientra nell'Estate Cool. Questa nuance particolarmente fredda da luce agli occhi in maniera straordinaria.

Non fatevi ingannare dalla tintarella, Kate Moss è un' Estate Soft. Se in questa foto il rossetto non è il colore ideale per lei (troppo caldo), la tinta giallo polvere dell'abito invece è azzeccatissima.

Dakota Fanning, Estate Ligh come la sorella Elle, indossa alla perfezione uno dei colori must have delle ultime stagioni: il verde salvia, difficilissimo per molte, ma non per le donne Estate!

E il blu? Certo che va bene per un'Estate Cool come Emilia Clarke! Basta che non sia troppo brillante!

Armocromia: la stagione Primavera e i suoi colori amici

Arriviamo infine a una delle stagioni, insieme all'Inverno, più intense e brillanti: la Primavera.

L'alta intensità è infatti la spia luminosa che meglio definisce questa stagione, insieme ovviamente al sottotono caldo e al valore che oscilla tra chiaro e medio scuro.

Le Primavera si dividono (quando non sono Assolute, come la modella Emily Di Donato) in Light, Warm e Bright.

Esempio perfetto di Light sono l'attrice Margot Robbie e Chiara Ferragni. Le accomuna infatti colori chiari e luminosi, con capelli che virano al colore del grano e la pelle comunque "calda".

Nel caso delle Warm, invece, è proprio il "calore" di pelle ma soprattutto capelli a definirle: Emma Stone, Jessica Chastain e la nostra Miriam Leone sono l'esempio perfetto della categoria. Come distinguerle dalle Autunno Warm? Semplice: hanno occhi molto più brillanti impossibile non notarli.

L'alta brillantezza e un contrasto tra pelle, occhi e capelli, importante definiscono infine le Primavera Bright come Alexa Chung, Kate Middleton e Paola Turani: i capelli sono spesso castani ma mai troppo scuri (più cioccolato che corvini), pelle "calda" e occhi estremamente luminosi.

I colori della Primavera: tutte le nuance calde e brillanti! Via libera allo smeraldo, al corallo e all'albicocca, al turchese, al verde prato e al giallo sole. Top l'oro!

I colori da evitare: quelli freddi ovviamente (anche se le Bright rubano qualche tonalità alle Inverno come i vari blu royal e bluette) ma soprattutto quelli più smorzati e polverosi. Occhio al nero: è elegante, certo, ma è davvero un peccato non concedersi nuance ben più brillanti!

Armocromia: le star e i colori della Primavera Emily Di Donato è una Primavera Assoluta: sottotono caldo e alta brillantezza sono le sue caratteristiche principali. Su di lei questo rosso corallo è perfetto!

Miriam Leone è un'ottimo esempio di Primavera Warm. Grazie ai suoi colori luminosi indossa il giallo sole con disinvoltura ed eleganza.

Angelina Jolie è una Primavera Bright con capelli castano cioccolato e occhi chiari e luminosi. Il verde smeraldo è perfetto su di lei!

Anche Sara Sampaio è una Primavera Bright. Su di lei il bluette, intenso e brillante mette in primo piano occhi e incarnato.

Amy Adams porta l'arancione brillante come solo una Primavera Bright può fare!

Altra Primavera Warm ad alto impatto è Jessica Chastain: su di lei il turchese è perfetto!

Margot Robbie, Primavera Light, indossa l'oro con naturalezza: il suo incarnato e i capelli biondo dorato ne sono esaltati al massimo

Paola Turani, Primavera Bright dalla brillantezza smagliante, regge bene anche questo rosa geranio.

Più chiaro ma comunque brillante il rosa bubble gum scelto da Emma Stone, Primavera Warm.

Chiara Ferragni è una Primavera Light a tutti gli effetti: su di lei questo celeste è l'ideale per esaltarne capelli e occhi.

