Dite addio ai i classici collant neri o nude, le calze del momento sono fantasia!

Questo autunno-inverno a scacciare il freddo e il grigiore ci penseranno i nostri collant, che dovranno essere colorati, stampati e ricamati!





(Credits: Wolford)

Eh sì ragazze, i tempi delle calze only black sono più che mai passati!

Non solo tanti brand, come Calzedonia, si sono specializzati sempre di più nell’arte della calze fashion, ma molti stilisti "couture" hanno proposto in collezione la propria versione di collant.





(Credits: Calzedonia)

Le calze saranno parte integrante dell'outfit, anzi le vere protagoniste e renderanno le vostre gambe indimenticabili!





(Credits: Twin-Set)

Effetto patchwork per i collant in bordeaux di Twin Set.





(Credits: Pompea)

Le calze di Pompea hanno i maxi pois.





(Credits: Gucci)

Il logo monogram di Gucci ora è anche sui collant!





(Credits: Golden Point)

Effetto pop per le quelle ricamate di Golden Point!





(Credits: Fendi)

Anche il collant di Fendi è monogram.





(Credits: Calzedonia)

Stampa zebrata per Calzedonia che ha fatto dei collant fashion una vera filosofia!





(Credits: Farfetch)

I collant di Calvin Klein sono sporty e sembrano leggins.





(Credits: Net-a-Porter)

Le calze di Balenciaga sono preziose e hanno un maxi logo in swarovski.





(Credits: Net-a-Porter)

Alexander Wang ci ricorda che il logo è ancora il trend del momento!