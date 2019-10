Gucci, Fendi, Prada, Dior: tornano i maxi loghi, anche sulle cinture.



Astenersi seguaci del no-logo: il trend dell'autunno riguarda un altro grande ritorno, vistoso e riconoscibile. Parliamo di cinture, e per la precisione di cinture logate, che non rischiano di passare inosservate. C'è chi le ama, esibendole erroneamente come status symbol finendo poi per ottenere un effetto tutt'altro che raffinato; e chi proprio per questo motivo, appunto, le detesta.

La colpa, va detto, è degli anni 2000, dei pantaloni a vita bassissima da abbinare a queste maxi fibbie un po' pesanti. Un peccato se si pensa che la cintura logata vanta una storia molto più lunga e perché no, fatta anche di eleganza laddove indossata nel modo giusto.





Nella foto un editoriale di Vogue, 1970: una modella indossa una cintura Hermés.

(Credits: Getty Images)





Da sinistra: close up su una sfilata Chanel, 1997 - Linda Evangelista posa, negli anni '90, con una cintura Chanel.

(Credits: Getty Images)





Tornando al giorno d'oggi, ci sono due grandi filoni in cui potremmo idealmente dividere questi accessori che hanno uno scopo, un'utilità, ma sono anche un grande elemento decorativo. Ci sono cinture da considerarsi classiche, come la celebre Constance di Hermés, con l'iconica fibbia a forma di H, o quelle con stemma Prada o con la doppia (oggi singola) F di Fendi.



E ce ne sono molte altre, meno passepartout e più in voga adesso, e che forse finiranno nell'armadio una volta passato il trend. Ma intanto, la tentazione è forte, soprattutto per i modelli più originali: alti, da portare in vita sopra a un blazer o a un maglione oltre che con il classico abito. Mettono in evidenza il punto vita e lo esaltano, decorandolo con una maxi V se si parla di Valentino, o una doppia G di Gucci dal finish serpentato.

Che siate fan di quelle classiche, sottili, perfette da infilare nei passanti di jeans e pantaloni o che vogliate sperimentare i modelli maxi, qui troverete le più belle cinture con logo dell'autunno.





GUCCI Cintura alta in pelle bordeaux con fibbia doppia G con lavorazione serpente.

Credits: Gucci.com





DIOR Cintura 30 Montaigne in pelle di vitello con logo dorato.

Credits: Dior.com





BURBERRY Cintura TB Check in pelle con iconico check e maxi fibbia logo dorata.

Credits: Mytheresa.com





PRADA Cintura in pelle di vitello nera con fibbia logata.

Credits: Farfetch.com





HERMÈS Cintura Mini Constance in pelle reversibile in vitello Swift e vitello Epsom, con fibbia in placcato oro rosa.



Credits: Hermes.com







FENDI Cintura F is Fendi in pelle nera con fibbia tonda nuovo logo Fendi decorata con dettaglio in elaphe color roccia e chiusura a gemello.

Credits: Fendi.com





VALENTINO Cintura alta 70mm reversibile in vitello lucido nero con interno rosso e maxi logo color oro.



Credits: Valentino.com





MIU MIU Cintura sottile in pelle rossa con maxi fibbia logo in metallo.

Credits: Miumiu.com





LOUIS VUITTON Cintura LV Twist 30 mm in pelle Epi con fibbia logo con finitura galvanizzata.

Credits: Louisvuitton.com





SAINT LAURENT Cintura in suede marrone con fibbia e logo dorati.

Credits: Net-a-Porter.com





DOLCE&GABBANA Cintura DG Amore in pelle con maxi fibbia.

Credits: Mytheresa.com









ELISABETTA FRANCHI Cintura sottile in pelle sintetica verde con logo gioiello.

Credirs: Elisabettafranchi.com







VERSACE JEANS COUTURE Cintura in pelle di colore bianco e maxi fibbia logo in metallo.

Credits: Farfetch.com