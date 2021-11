Siete in procinto di acquistare un nuovo cappotto per l'inverno ma non sapete ancora su quale modello/colore orientarvi? Tranquille, vi diciamo subito quali sono i trend più cool del momento visti su Instagram (e vi diamo anche qualche consiglio di shopping)

Partiamo da un presupposto per noi assolutamente inconfutabile: i cappotti nel guardaroba invernale non sono mai abbastanza. Sono loro infatti l'elemento principe su cui costruire i look più belli durante la stagione fredda, quel "dettaglio" insomma in grado di fare DAVVERO la differenza, completando come si deve una mise elegante ma anche valorizzando un outfit super basic. Trattasi quindi di uno di quei capi su cui investire senza remore per elevare all'istante il proprio stile quotidiano.

Se state meditando di aggiungerne uno nuovo alla vostra collezione, non possiamo certo biasimarvi, anzi, ci sembra decisamente un'ottima idea! Ma su quali modelli orientarsi per essere perfettamente in linea con le tendenze del momento?

Abbiamo sbirciato su Instagram alla ricerca dei capospalla più cool che stanno spopolando in questo periodo tra influencer e style icon e decretato questi 4 trend su cui non vediamo l'ora di metter le mani. Sì, tranquille, vi abbiamo anche preparato qualche proposta di shopping divisa per le varie categorie...poi non dite che non vi pensiamo, eh.

Dark brown leather coat

Vi avevamo già avvisate: il marrone è il colore must dell'inverno! Specialmente nelle nuance più scure e intense del cioccolato, non può proprio mancare nel guardaroba più chic di stagione. Noi lo adoriamo in particolar modo sui cappotti e ancor di più su quelli realizzati in pelle o in similpelle, che gli conferiscono un'aria moderna e sofisticata. L'altra bella notizia è che sta divinamente anche abbinato al nero. Non ci credete? Guardate questo get the look super stiloso. Insomma un "mai più senza" da sfoggiare all day long.

SPORTMAX su Luisaviaroma

STUDIO ID su Zalando

COS

WEEKEND MAX MARA su Zalando

Bright colours

La nostra adorata Tamu McPherson lo sa bene: per dare un boost di glamour al look ci vuole colore. E la fall/winter 2021-22 gioca proprio a nostro favore perchè è piena zeppa di cappotti di ogni foggia e genere, declinati sulle nuance più brillanti e giocose dell'intera palette. Da abbinare con una mise total black oppure da mixare con altri colori accesi per un color-block da manuale proprio come il suo. Dal giallo al viola, dal verde all'azzurro, potrete rifarvi gli occhi (e anche il guardaroba) con questi modelli. Vi avvisiamo però: creano dipendenza!

KOCCA

ZARA

PRADA

COS

Welcome back, teddy!

Morbido, caldo e avvolgente, il teddy coat (sì il modello in faux fur o in lana lavorata che sembra un maxi peluche tutto da abbracciare) è una vera coccola nei mesi invernali e oltretutto è estremamente cool. La versione che amiamo di più? A tinte neutre, dal panna all'avorio, come quello indossato da Julia Comil, perchè si presta a tantissimi abbinamenti facili e veloci. E poi il fascino del bianco in inverno non ha prezzo, si sa.

MAJE

H&M

MONKI

DOROTHEE SCHUMACHER

Black forever

Lasciamo per ultimo quello che per noi è e sarà sempre al primo posto (caro marrone, ci dispiace ma è così). D'accordo non sarà certo "groundbreaking" - Miranda Priestly ci sgriderebbe - ma non è colpa nostra se il cappotto nero non accenna mai a perdere appeal e si riconferma sempre la scelta più azzeccata in ogni occasione. Dalla linea svasata come il modello a monopetto di Mango oppure dritto a doppiopetto come quello di Sandro Paris, impreziosito da una deliziosa spilla gioiello. Che sfiori il ginocchio come il cappotto a vestaglia di Max&Co., oppure lungo fino ai piedi come la variante di Lanacaprina che ben si adatta anche alle serate più eleganti: scegliete il vostro e indossatelo con tutto ma proprio tutto!

MANGO

MAX&CO.

SANDRO PARIS

LANACAPRINA

