Fidatevi, trattasi di uno di quei capisaldi di cui difficilmente vi stancherete!

Esistono alcune certezze del guardaroba quotidiano a cui affidarci nei momenti di indecisione sul look. Da sfoderare quando vogliamo sentirci davvero impeccabili. Da utilizzare come passe-partout in mille occasioni diverse.

Ecco, il cappotto cammello è proprio una di queste! Quello che si dice un classico intramontabile, da avere a disposizione per aggiungere quel tocco chic che non guasta mai.

Perfetto su completi formali, su abiti e gonne eleganti ma super cool anche con una felpa, un paio di jeans e sneakers coloratissime. Qualunque sia il vostro stile insomma troverete nel camel coat un alleato molto prezioso.

Tra i nostri preferiti di sempre c'è il modello a doppiopetto dalla silhouette un po' maschile e quello a vestaglia iper femminile, ma ci sono tantissime varianti interessanti che vanno incontro alle esigenze di stile più diverse.

Se non ne avete ancora uno, correte subito a comprarlo!





Cappotto classico a vestaglia MAX MARA

Credits: net-a-porter.com









Cappotto lungo a doppiopetto PRADA

Credits: mytheresa.com





Cappotto cammello con bottoni a contasto SISLEY

Credits: it.sisley.com





Cappotto a monopetto con tasche a filetto KENZO

Credits: mytheresa.com





Cappotto a doppiopetto con bottoni ton sur ton VICTORIA BECKHAM

Credits: net-a-porter.com





Cappotto corto con imbottitura FAY

Credits: store.fay.com





Cappotto a vestaglia in cashmere con inserto di pelliccia FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Cappotto dalla silhouette maschile ACNE STUDIOS

Credits: net-a-porter.com





Cappotto a vestaglia con maxi tasche THE ROW

Credits: net-a-porter.com





Con maniche di lana a contrasto DEPARTMENT 5 su YOOX

Credits: yoox.com





Cappotto lungo con maxi revers STELLA MCCARTNEY

Credits: mytheresa.com





Cappotto a uovo in lana alpaca & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Cappotto cammello a un bottone MANGO

Credits: shop.mango.com





Cappotto dalla silhouette morbida a vestaglia OTTOD'AME

Credits: ottodame.it