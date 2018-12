Dal cappotto cammello allo shearling coat, ecco i modelli su cui investire approfittando di sconti e promozioni

Il countdown è ufficialmente iniziato: il 5 gennaio cominceranno i saldi invernali 2019 nella maggior parte delle città italiane e questo significa che potremo finalmente concederci un po’ di sano shopping senza farci divorare dai sensi di colpa. Quale occasione migliore di questa dunque per investire in uno dei key pieces della stagione fredda?

Caldo, avvolgente e decisamente cool, il cappotto è un must che non può assolutamente mancare nel guardaroba, neppure se siete delle “fanatiche” dello stile casual.

A dispetto di quanto si possa pensare, si tratta infatti di un capospalla dall’animo sì sartoriale, ma anche estremamente versatile, tanto da essere ormai considerato a tutti gli effetti un pezzo-icona dello street style.

Oversize, a vestaglia, bon ton, di peluche, a quadri: le declinazioni del cappotto sono tantissime e tutte diverse. Trovare quello giusto non è un’impresa semplice, ma niente paura.

Abbiamo selezionato per voi i modelli evergreen e le proposte di stagione più trendy da tenere d’occhio e acquistare approfittando dei saldi. Pronte a scoprirli tutti?







Il cappotto cammello

Iniziamo da un grande classico. Intramontabile e glamour, il cappotto cammello è un evergreen su cui vale la pena investire, visto che potrete indossarlo in qualsiasi circostanza, dalle occasioni più eleganti al tempo libero. Se non ne possedete ancora uno, è arrivato il momento di rimediare.



MAX&CO. Cappotto doppiopetto in cashmere.





Credits: it.maxandco.com





Il cappotto a vestaglia

Comodo e assolutamente chic, il cappotto a vestaglia sta bene a tutte e conferisce istantaneamente un gusto retrò a ogni look. Da indossare con un paio di slingback per un’effetto “diva d’altri tempi” o da sdrammatizzare con sneakers e tote bag in nylon.

FALCONERI Cappotto bicolor in cashmere con maxi tasche applicate e cintura in pelle.





Credits: it.falconeri.com





Il teddy coat

Protagonista indiscusso tra i capispalla della scorsa stagione fredda, il teddy coat continua a spopolare per la gioia delle più freddolose. Caldo e morbido come un orsetto di peluche, è l’alternativa glamour al piumino.

FRACOMINA Cappotto in pelliccia sintetica con cintura.





Credits: fracomina.it





Il cappotto bon ton

Colori pastello, bottoni preziosi e linee pulite: queste le caratteristiche dei cappotti più romantici e chic dell'inverno. Per guadagnare qualche centimetro in altezza e slanciare la figura prediligete i modelli ampi e sopra il ginocchio.



GUCCI Cappotto in lana con colletto e polsini in satin decorato da un maxi fiocco staccabile.





Credits: gucci.com





Il montgomery

Passano gli anni ma questo capospalla resta una certezza del guardaroba invernale. Sarà per l’attitudine urban o per gli immancabili alamari, ma il montgomery resiste alle mode e al tempo, entrando di diritto tra gli essentials della stagione invernale.

BURBERRY Montgomery con maxi tasche e fodera in tessuto check.





Credits: net-a-porter.com





Il cappotto oversize

Sta bene a tutte (se lo si sceglie con il taglio giusto), si sposa alla perfezione con i look quotidiani ed è il compagno ideale di viaggi e spostamenti, soprattutto se si opta per un modello con tasche capienti. Il nostro preferito dell’autunno inverno 2018-19 è doppiopetto e color burgundy.



ZARA Cappotto comodo con colletto a revers e manica lunga.





Credits: zara.com





La cappa

La mente corre subito alle fiabe - Cappuccetto Rosso in primis - ma la cappa è in realtà un tipo di giacca davvero eclettico. Accostatelo a un paio di guanti lunghi in lana per proteggervi dal freddo nelle giornate più rigide. Non passerete inosservate.



FAY Cappa in lana mista cashmere con tasche in vita, chiusura con bottoni e gancio in metallo.





Credits: store.fay.com





Il trench coat

“Parente” stretto dell’impermeabile più amato di tutti i tempi, il trench coat è una validissima alternativa al classico cappotto doppiopetto. Rispetto a quest’ultimo, permette di evidenziare le forme grazie alla cintura in vita. Utilizzatelo per dare carattere agli outfit più casual.



MICHAEL MICHAEL KORS Trench in lana melton con ampio colletto dentellato e tasche con pattina.





Credits: michaelkors.it





Il cappotto check

Che sia oversize, alla coreana o con maxi revers, il cappotto check resta un passepartout di stagione. Adatto al giorno e alla sera, rivela il meglio di sé quando è in combo con capi e accessori a maxi o micro quadri, ma è il complemento ideale anche dei look monocromatici.

SISLEY Cappotto svasato doppiopetto in panno misto lana a fantasia all over.





Credits: it.sisley.com





Il cappotto in shearling

Antesignano del teddy coat, il cappotto in shearling o montone ci catapulta nei fantastici 60s con le sue linee dal sapore vintage. Soffice e avvolgente, è il compagno irrinunciabile delle giornate più fredde. Per evitare che appesantisca la figura, abbinatelo a jeans skinny e dolcevita in maglia sottile.

SILVIAN HEACH Montone lungo morbido con fodera effetto shearling.





Credits: silvianheach.com