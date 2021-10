Vi sembra troppo presto per rispolverare il cappotto? Con questi modelli di "peso medio" il passaggio alla stagione fredda sarà meno traumatico e super glamour!

Siamo passate in men che non si dica dal costume al blazer e alle giacche di pelle e adesso l'idea di dover già tirar fuori dall'armadio i cappotti invernali per alcune è un vero trauma. Tranquille, la soluzione c'è ed è anche molto stilosa: basta scegliere un capospalla di media pesantezza e passa la paura.

Oltretutto i modelli perfetti per traghettarci in maniera soft verso l'inverno sono tantissimi e uno più bello dell'altro.

Si spazia dal coat in maglia garzata alla cappa con cappuccio e maniche a 3/4. Dal cappotto monopetto in panno leggero alla variante senza maniche da portare proprio come un maxi gilet. Dal soprabito in canvas allo spolverino dalla elegante trama jacquard, fino al cappotto-blazer versatile e chic.

Abbiamo vagliato le proposte in circolazione e eletto i nostri mid season coats preferiti. Che ne dite di dare un'occhiata?

Cappotto svasato senza bottoni ZARA

Credits: zara.com

Cappotto cammello senza maniche SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Spolverino scamosciato PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Soprabito in canvas con ruches TOD'S

Credits: mytheresa.com

Cappa con cappuccio e maniche a 3/4 MARELLA

Credits: it.marella.com

Cappotto in stuoia misto lana TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Soprabito in tweed check print MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Spolverino jacquard DRIES VAN NOTEN

Credits: mytheresa.com

Cappotto in panno azzurro MASSIMO DUTTI

Credits: zalando.it

Cappotto corto slim fit MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Cappotto-blazer doppiopetto MANGO

Credits: shop.mango.com

Cappotto monopetto rosa soft H&M

Credits: hm.com

Cappotto in maglia garzata STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Cappotto monopetto con cintura in vita, HAVEONE



Credits: haveone.it