In stile manlike o in versione bon ton: i cappotti a quadri si confermano preziosi alleati di stile. Ecco i modelli più trendy della stagione.



Caldo, avvolgente e con coloratissimi motivi check: ecco svelato l’identikit di uno dei capispalla più gettonati di questo autunno-inverno, il cappotto a quadri.

I modelli in stile manlike spopolano già da qualche tempo tra le fashion victims, ma le versioni su cui mettere gli occhi durante la prossima sessione di shopping sono numerosissime.

Che siano con cintura in vita o maxi revers, dalla silhouette rilassata o dal fit più aderente, dai toni neutri o dai colori vivaci: i cappotti a quadri meritano senz’altro un posto in cima alla vostra wishlist invernale e se nell’armadio non ne avete ancora uno, è arrivato il momento di rimediare.

A noi piacciono perché oltre ad essere caldi e confortevoli si abbinano perfettamente sia alle mise casual che a quelle più ricercate e perché hanno la capacità di trasformare anche il più anonimo dei look e di rendere super trendy anche gli outfit composti solo da un paio di jeans e delle sneakers.

Vi abbiamo convinto a investire su un bel cappotto a quadri quest’inverno? Se la risposta è si, ecco una selezione di modelli a cui proprio non riuscirete a dire no!









SANDRO PARIS Cappotto lungo in misto lana a quadri

Credits: it.sandro-paris.com





ALYSI Cappotto lungo a quadri con cintura in vita

Credits: alysi.it





MANGO Cappotto doppiopetto a quadri

Credits: shop.mango.com





PINKO Cappotto lungo a quadri con maxi revers

Credits: pinko.com





IMPERIAL Cappotto in panno in mista lana a stampa check

Credits: imperialfashion.com





& OTHER STORIES Cappotto a quadri con cintura in vita

Credits: stories.com





BALENCIAGA Cappotto a quadri in lana vergine

Credits: mytheresa.com





ACNE STUDIOS Cappotto in lana a stampa check

Credits: mytheresa.com





ISABEL MARANT, ETOILE’ Cappotto a quadri oversize in lana

Credits: mytheresa.com





TAGLIATORE 0205 Trench a quadri con cintura in vita

Credits: farfetch.com





MIU MIU Cappotto lungo a quadri con maxi bavero

Credits: mytheresa.com





SELF-PORTRAIT Cappotto a quadri in misto lana con cintura invita

Credits: mytheresa.com





WAREHOUSE Cappotto doppiopetto con fantasia check

Credits: zalando.it