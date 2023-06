Non avete ancora un cappello alla pescatora nell’armadio? Ora che l’estate è arrivata è il momento di rimediare! Eccone 7 da acquistare al volo.

Fino a qualche mese fa c’erano i modelli in pelle, pelliccia e velluto sotto alla luce dei riflettori, ma adesso che la stagione calda è entrata nel vivo ci sono tante nuove versioni (decisamente più estive) da accogliere a braccia aperte nel guardaroba.

Voi siete pronte al grande ritorno dei cappelli alla pescatora?

I celebri bucket hat, che per tutto l’inverno ci hanno aiutato a tenere al riparo i capelli da pioggia e intemperie, dopo essersi presi una brevissima pausa di riflessione hanno fatto ora ritorno nelle collezioni SS23.

Per la felicità delle trend setter che già dal primo accenno di primavera hanno cominciato a sfoggiarli h24 e non se li sono più tolti dalla testa.

Indispensabili per proteggersi dal sole (e per nascondere una piega non proprio perfetta), i cappelli alla pescatora sono l’accessorio più trendy che potrete sfoggiare quest’estate.

E non servirà certo aspettare l’arrivo delle vacanze per tirarli fuori dall’armadio.

Dai classici modelli in paglia e rafia intrecciata, un vero must di questa stagione, alle più divertenti proposte in cotone colorato o realizzate in crochet: ecco 7 cappelli alla pescatora perfetti per esaltare al meglio qualunque look estivo.

OYSHO Cappello da pescatore in rafia intrecciata

Credits: oysho.com

MC2 SAINT BARTH Cappello alla pescatora in cotone con stampa a bandana

Credits: mc2saintbarth.com

LOEWE Cappello alla pescatora all’uncinetto con applicazione in pelle

Credits: mytheresa.com

JACQUEMUS Bucket hat in cotone con chiusura con coulisse

Credits: farfetch.com

PRADA Cappello bucket in rafia intrecciata

Credits: farfetch.com

MARNI Cappello in cotone con quadri multicolor

Credits: farfetch.com

H&M Cappello alla pescatora a righe effetto crochet

Credits: 2.hm.com

Foto in apertura: GettyImage