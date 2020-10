Una selezione di modelli indispensabili per affrontare l'autunno (e l'inverno) con stile e carattere!

Nulla più di un cappello è in grado di dare personalità a un look e a definirne lo stile.

Pensateci... basta un basco a farci sentire romantiche, un baseball cap a renderci sporty o un Fedora a regalarci un aplomb elegante e sofisticato.

Per l’inverno poi, il cappello diventa anche un accessorio necessario per ripararci da qualsiasi spiffero (anche se questa è un’informazione assolutamente superflua per le temerarie fashion addict!).

Questa stagione, il codice cappelli è rigidissimo e impone modelli ben precisi che trovate tutti minuziosamente elencati della nostra gallery.

Ready, Hat, Go!

I cappelli dell'inverno: A come Antipioggia

(Credits: Jil Sander)

Un must dallo stile British è il modello antipioggia come questo beige di Jil Sander. L'aspetto è molto simile a quello da pescatore ma ha la tesa più larga e spiovente. Ci piace perché protegge ma dona un'aria sbarazzina al look.

I cappelli dell'inverno: B come Beanie

(Credits: Twinset)

Comodo e street, il beanie è un must per grandi e piccini. La moda lo impone lungo e un po' sceso, come questo zebrato di Twinset o corto e slim (vedi Z di zuccotto)!

I cappelli dell'inverno: B come Basco

(Credits: Max & Co)

Il basco è un modello intramontabile che dona un appeal tra il preppy e très français. Questo che vi proponiamo è in velluto a coste di Max e Co.

I cappelli dell'inverno: B come Baseball Cap

(Credits: Miu Miu)

Forse non ci ripareranno dal freddo, ma i cappellini da baseball hanno il vantaggio di farci sembrare giovani, sportive e cool. Qui vi proponiamo un modello super basic in canvas con piccolo logo di Miu Miu.

I cappelli dell'inverno: C come Cuffia

(Credits: Moschino)

La cuffia avvolge il capo fino alle orecchie ed è il più classico dei cappelli in maglia. Le tendenze però la impongono funny e tutt'altro che tradizionale. La versione più cool è in stile baby con disegno di orsetto e tanto di orecchie, come questa di Moschino.

I cappelli dell'inverno: F come Fedora

(Credits: Valentino)

Il più amato di sempre è senz'altro il Fedora, modello insuperabile che regala un aplomb unico. Valentino ne propone uno color cammello con dettaglio di logo in gold che sta facendo sold out su tutti i siti!

I cappelli dell'inverno: H come Homburg

(Credits: Cafènoir)

Il modello in feltro Homburg ha una linea classica e retrò, originariamente maschile. Questo di Cafènoir è reso girlie dalla fila di Swarovski.

I cappelli dell'inverno: N come Newsboy

(Credits: Dior)

Il newsboy è il modello di copricapo che indossavano gli "strilloni", ovvero i venditori di riviste che annunciavano le news per strada. Ci piace perché ci fa pensare a "Peaky Blinders" o a "C'era una volta in America" e poi sta benissimo a tutte. Provare per credere con questa proposta in pelle color tabacco di Dior.

I cappelli dell'inverno: P come Pamela

(Credits: Revolve)

Sembra un Fedora ma non lo è. A tradire il modello Pamela, questo di Lack of Colour è disponibile su Revolve, è la tesa larga ma piatta, un dettaglio dallo stile inconfondibile che ha fatto innamorare le fashioniste di mezzo mondo.

I cappelli dell'inverno: P come Pescatore

(Credits: Prada)

Il cappellino modello pescatore, conosciuto anche come bucket hat, è un must assoluto per estate e inverno. Questo rosa confettino in nylon di Prada sta andando a ruba perché è stato indossato dalla style icon Kylie Jenner. Love!

I cappelli dell'inverno: S come Stupida

(Credits: Elisabetta Franchi)

No, nessun insulto ma un termine specifico: quello del modello di origine militare che va di gran moda da diversi anni che ha una visiera strutturata e un corpo morbido e sceso. Questo in ciniglia bianca di Elisabetta Franchi, è una proposta che ha fatto impazzire tutte.

I cappelli dell'inverno: T come Turbante

(Credits: Pinko)

Il turbante è un modello che incornicia il viso come nessun altro. Pinko lo propone dal sapore orientale dato dal velluto e il giallo ocra che renderà il vostro look indimenticabile.

I cappelli dell'inverno: V come Vernice

(Credits: Mango)

Il berretto in pelle o vernice sarà il vostro passepartout per l'inverno, come questo bucket hat con nastri (la chicca) di Mango.

I cappelli dell'inverno: Z come Zuccotto

(Credits: Matchesfashion)

Essenziale e senza fronzoli, lo zuccotto non è altro che un beanie più slim e corto. Gli sportivi lo amano per la sua semplicità ma, dal momento che la fashion guru Gabriela Hearst lo ha proposto come modello di punta della sua collezione, è approdato anche nell'universo fashion.