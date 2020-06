Il lockdown ci ha insegnato ad apprezzare ancora di più la libertà e…

I due mesi di isolamento che abbiamo vissuto ci hanno tolto tanto ma anche insegnato qualcosa, o perlomeno ci piace pensarla così.

Nella vita, a non dare mai nulla per scontato, anche il piacere di un caffè con le amiche e una passeggiata nel verde, nel lavoro ad essere più tech e sperimentare nuovi metodi di comunicazione, nel beauty a prenderci cura di noi con costanza… e nella moda?

Vedendo il bicchiere mezzo pieno, anche nel modo di vestirci abbiamo imparato qualcosa: che essere curate a casa ci fa sentire bene ma anche che mettersi comode non è un crimine, anzi, è un regalo che ci facciamo.

Per questo siamo convinte che porteremo con noi l’abitudine di usare sempre più spesso alcuni capi e accessori che sono stati nostri alleati di quarantena.

Quali? Scopriamoli insieme!

I protagonisti della quarantena che continueremo ad amare: lo scrunchie

Per domare la chioma in fase quarantena le avete provate tutte ma lo scrunchie è stato il vostro migliore alleato per tenere i capelli in ordine senza tirarli o rovinarli. Giusto? Si da il caso che questo accessorio 90’s sia anche molto di moda e non vede l’ora di essere portato a spasso! Sceglietelo colorato e utilizzatelo per fare una coda alta o bassa o uno chignon!

I must have della quarantena da amare: scrunchie (Credits: Net-a-Porter)

Maryjane Claverol

(Credits: Jennifer Behr)

Jennifer Behr

(Credits: Revolve)

LoveShackFancy

(Credits: Cult Beauty)

Silke London



(Credits: Farfetch)

Versace

I protagonisti della quarantena che continueremo ad amare: i leggings

Ogni giorno tutto il giorno: i leggings hanno segnato la quarantena di tutti noi. Dalle serate “Netflix and chill”, alle sessioni fitness, fino alle prove Masterchef in cucina. Anche se non vediamo l’ora di vestirci per un’occasione, sarà difficile liberarsi di questo essential così versatile.

I must have della quarantena da amare: leggings (Credits: Marine Serre)

Marine Serre

(Credits: Gucci)

Gucci

(Credits: Mango)

Mango

(Credits: MatchesFashion)

Richard Quinn x Moncler

(Credits: Zalando)

Nike

I protagonisti della quarantena che continueremo ad amare: le pantofole e slipper

Le abbiamo indossate tutti i giorni e ormai… ci abbiamo fatto l’occhio! Le pantofole e slipper hanno avuto la loro rivincita cool e siamo sicuri che quest’estate non dimenticherete di metterle in valigia come gli anni scorsi. Ma già che ci siete… scegliete un modello comodo e carino come quelli della nostra gallery.

I must have della quarantena da amare: slipper e pantofole (Credits: Oysho)

Oysho

(Credits: Zalando)

Birkenstock

(Credits: Courtesy of press office)

Carlotha Ray

(Credits: Le Monde Beryl)

Le Monde Beryl

(Credits: Vibi Venezia)

Vibi Venezia

I protagonisti della quarantena che continueremo ad amare: i calzini

Proprio come le slipper, i calzini sono un accessorio che abbiamo infilato tutti i giorni. Perché dunque non elevare i vostri look street post lockdown con calzini colorati e stampati? Saranno il tocco di stile in più degli outfit da giorno super fashion!

I must have della quarantena da amare: calzini (Credits: MatchesFashion)

Ganni

(Credits: Karl Lagerfeld)

Karl Lagerfeld

(Credits: H&M)

H&M

(Credits: Calzedonia)

Calzedonia

(Credits: Jimmy Lion)

Jimmy Lion

(Credits: Net-a-Porter)

Maria La Rosa

I protagonisti della quarantena che continueremo ad amare: il pigiama

Nonostante gli inni “No pigiama”, era lui a farci compagnia e a darci conforto tutti i giorni e spesso la tentazione di non cambiarlo è stata forte! Per questo il pigiama deve essere carino, fresco e divertente. Qual è il vostro preferito dalla gallery?