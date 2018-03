Gli elastici per capelli in tessuto sono tornati di moda. Scoprite come portarli e i più belli da acquistare per creare acconciature fresche e divertenti in stile vintage

Gli scrunchie sono tornati! Cosa sono? Si tratta dei classici elastici per capelli in tessuto - detti anche fermacoda - tanto in voga negli anni '80 e '90.

Oggi, anche grazie al revival di queste decadi, gli elastici in tessuto colorato sono tornati alla ribalta divenendo un accessorio must have per acconciature easy e glamour.

Lo scrunchie in Sex & The City

In un episodio di Sex & The City - che siamo sicuri tutti ricordate - Carrie Bradshaw disquisice con il suo fidanzato dell'epoca, Berger (quello che la scaricò con un post it!), sul perché i fermacoda siano totalmente out e dallo stile "provinciale".

Oggi però gli scrunchie sono alla ribalta e danno al look capelli un aspetto fresco, divertente e giocoso, che piacerebbe sicuramente anche a Carrie Bradshaw, che accorgendosene rimarrebbe probabilmente a bocca aperta.

I look più belli con elastico per capelli scrunchie

Volete provare l'ebbrezza di provare un hair look in stile vintage? Provate i fermacoda in tessuto scrunchie. Ecco i look più belli da copiare!

Coda alta con elastico in tessuto

Kim Kardashian sfoggia una coda alta con scrunchie bianco.

Maxi fermacoda in velluto

La variante più romantica, con scrunchie in rosa antico.

Top knot con scrunchie

L'elastico cinge la base del maxi chigon al centro del capo.

Easy look

La parte frontale della chioma viene raccolta in un messy bun cinto da un elastico in tessuto colorato.

Summer look con elastico a fiori

Un altro maxi chigon alto fermato da uno scrunchie in stampa floreale, perfetto per l'estate.

Loose ponytail

Una cosa bassa e morbida su chioma leggermente mossa. Easy e chic.

Coda alta

Mini scrunchie per Jennifer Lopez che raccoglie i capelli in una coda altissima, dal look glam & vintage.

Messy bun

Lo chigon in versione leggermente scomposta, creato in maniera naturale e fissato da un elastico in velluto, ottimo per creare volume e sostenere capelli sottili.

Coda laterale

Per un tocco anni '80 in perfetto stile, ecco la coda laterale e alta. Cool!

Multi scrunchie

Gli elastici colorati diventano parte integrante dell'acconciatura dando vita a un hairlook-scultura multicolore.

Maxi scrunchie in pizzo

Coda alta, elastico in pizzo bianco e il summer look è servito!

Coda alta e loose curls

Anche Rita Ora ama gli scrunchie, eccola sul palco con capelli a onde morbide raccolti in una coda alta con elastico in tessuto colorato.

Supersize scrunchie

Il fermacoda in dimensioni maxi è ottimo per creare un fake-chigon anche sui capelli medio-corti.

Messy & glam

Un hairlook di grande tendenza con capelli in stile finto spettinato.

Acconciatura tribale

Trecce, onde e il fermacoda in formato maxi al centro del capo. Statement.

Huge bun

Selena Gomez sfoggia un'acconciatura molto elaborata con lunga treccia e chigon alto cinto da un elastico in tessuto di colore nero. Wow!

So '80s

Perfettamente in stile anni '80, i capelli mossi vengono raccolti al centro per un'acconciatura semiraccolta super fun.

Sporty chic

Anche Bella Hadid - in versione sportiva - ha optato per un fermacoda scrunchie in versione mini.

Multi scrunchie

Non uno ma ben due elastici vengono sovrapposti per creare un'acconciatura colorata e glam.

Gli scrunchie da provare per creare acconciature glam

Date i vostri capelli nuova luce e un twist divertente con gli scrunchie. Ecco i più belli, selezionati per voi.

