Le camicie azzurre sono il capo ideale per affrontare con stile la stagione autunnale. Ecco 16 modelli super chic da mettere subito in wishlist.



Che quelle bianche siano una delle grandi certezze del nostro guardaroba non è certo una novità, ma anche le camicie azzurre non hanno nulla da invidiare ai modelli total white e il loro potenziale fashion non può essere ignorato.

Pezzo chiave da cui partire per costruire daily look raffinati e super chic, le camicie azzurre sono uno di quei capi evergreen su cui conviene sempre investire e poco importa se siano dal taglio maschile o ricche di dettagli iper femminili: specialmente in questo periodo dell’anno sono un vero asso nella manica per essere impeccabili a ogni ora del giorno.





Tanto semplici, quanto eleganti, le camicie azzurre si confermano un pezzo furbo da sfoggiare 7 giorni su 7, dall’alba al tramonto.

In ufficio, con un completo coordinato e stringate; di sera con pantaloni a palazzo e décolleté preziose; nel tempo libero con jeans e sneakers: sono tantissime le combo da sperimentare in questa stagione.

E non pensate che sia difficile trovare dei modelli che calzano a pennello perché in giro si trova davvero di tutto. Dalle classiche camicie azzurre a righe a quelle con ricami, maniche a palloncino o fiocchi sul collo: ecco una carrellata di proposte da acquistare una volta e amare per sempre!





BOTTEGA VENETA Camicia azzurra con maniche a palloncino

Credits: farfetch.com









KARL LAGERFELD Camicia a righe con pois neri

Credits: zalando.it









FORTE FORTE Camicia azzurra in cotone e seta

Credits: netaporter.com









MIU MIU Camicia azzurra a quadretti con fiocchetto sul collo

Credits: farfetch.com





ZARA Camicia azzurra con pois ricamati

Credits: zara.com









GUCCI Camicia azzurra a righe con fiocco sul collo

Credits: gucci.com









MARNI Camicia azzurra a maniche lunghe con coulisse

Credits: farfetch.com









RED VALENTINO Camicia azzurra a righe con cuoricini rossi

Credits: redvalentino.com









MANGO Camicia azzurra in cotone con colletto classico

Credits: shop.mango.com









PRADA Camicia azzurra in seta con ruches

Credits: matchesfashion.com









BENETTON Camicia azzurra con tasche frontali

Credits: it.benetton.com





WEEKEND MAX MARA Camicia azzurra a righe con collo alla coreana e fusciacca rimovibile

Credits: it.weekendmaxmara.com





SANDRO PARIS Camicia azzurra a righe

Credits: farfetch.com









MAJE Camicia azzurra stampata con volant

Credits: it.maje.com









UNIQLO Camicia azzurra oversize a righe

Credits: uniqlo.com









MANILA GRACE Camicia azzurra con stampa lettering e maniche a sbuffo

Credits: manilagrace.com