La London Fashion Week è stata inaugurata con un connubio allegorico tra arte e moda da Burberry, che ha presentato la quinta collezione by Riccardo Tisci, uno show senza pubblico - come da attuali disposizioni anti Covid in UK - trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di streaming Twitch.

Ambientato nella campagna inglese, lo show ha visto la partecipazione Erykah Badu, Rosalía, Steve Lacy e Bella Hadid nella prima collaborazione tra un brand fashion e la piattaforma streaming Twitch. #TheShowMustGoOn



La passerella “into the woods” è circolare come la filosofia di rigenerazione umana che si rifà all’acqua, elemento chiave della visione di Riccardo.

«La collezione si chiama In Bloom perché pensavo alla rigenerazione, alla giovinezza dinamica, alla natura che si ricrea costantemente, cresce ed evolve sempre, costantemente viva. L'acqua è anche un simbolo di tutto questo: novità, freschezza e purificazione. E attraverso l'acqua, la vita cresce - l'acqua è ciò che permette alla natura di fiorire. Tutto è circolare. La collezione è mirata e raffinata: una visione, una storia. Questa è l'essenza sia dell'identità di Burberry che della mia creatività». ha rivelato Tisci.





Tisci presenta una fiaba moderna, ambientata sì in un bosco, ma che guarda in realtà all'oceano più profondo.



L’acqua, infatti, è un richiamo costante in tutta la collezione, a partire dai colori, declinati in innumerevoli toni di blu.

Ci sono poi il beige sabbia, un classico di Burberry, da sempre presente negli iconici trench, e un arancio coral brillante e metropolitano. #Bloom





Trench in gabardine, tessuto anti acqua ideato dallo stesso brand anni fa, si alternano a dettagli romantici, cristalli stile “mermaid” e in generale a forti contrasti.

Interessante poi il layering sottolineato dai cut-out, gli oblò e le asimmetrie fronte-retro...

Riccardo Tisci continua a scavare con costanza nel DNA di Burberry, riscoprendo gli emblemi di sempre e reinterpretandoli con energia moderna avvalendosi, questa volta, al supporto di una delle visual artist più acclamate del momento: Anne Imhof.