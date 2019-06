Lingerie a vista? Assolutamente sì ma solo se abbinata con gusto e intelligenza. Fatevi guidare dai nostri abbinamenti mix & match!

Siete pronte ad aggiungere al vostro vocabolario fashion una nuova parola? Ripetete con noi: Bralette.

La bralette è quel modello di reggiseno un po’ più strutturato e decorato di un semplice push-up, una via di mezzo tra un corpetto e un crop top, talmente bella da non poter essere coperto per nulla al mondo!

Ora che abbiamo imparato cos’è passiamo al sodo e capiamo come indossarla e soprattutto esibirla al meglio, con eleganza e classe.

La bralette è perfetta “coperta” da un blazer, un cardigan morbido o un top leggermente scollato mentre il sotto deve essere bilanciato da pantaloni o gonne a vita alta, per evitare l’effetto un po’ troppo anni 90.

Ma fate attenzione: l’equilibrio tra sex bomb e “mi sono dimenticata di indossare la maglietta” è molto sottile.

Quindi, per non sbagliare e andare sul sicuro, copiate i nostri abbinamenti mix & match, cinque look sexy e divertenti, perfetti per osare con stile con la bralette.

Bralette mix & match: look sportivo bianco e blu elettrico

La bralette sportiva di Adidas è un perfect match con il blazer blu con cappuccio di Kocca, i pantaloni relaxed di Mango e le Fila modello Disruptor (disponibili su Zalando). #Sportybralette





(Credits: Kocca, Zalando, Adidas, Mango)

Bralette mix & match: in pizzo per un look total black

La sexy bralette in questione è di Tezenis in pizzo nero con ricami a contrasto. Perfetta abbinata alla gonna in seta di Zara e ai sandali tacco 4 cm di Gianvito Rossi, entrambi essenziali. A dare il tocco glam ci pensano gli splendidi orecchini di Stroili Oro neri e silver. #Glambralette







(Credits: Stroili Oro, Tezenis, Zara, Net-a-Porter)

Bralette mix & match: in rosa per un look romantico

Per creare un match delicato e romantico scegliete i pantaloni leggermente svasati di Custommade, la camicia di The Line By K e le ciabattine anni 90 con tacco medio di By Far. Dimentichiamo qualcosa? Oh la bralette! Bellissima quella stampata in pizzo rosa di Triumph. #Romanticbralette







(Credits: Custommade, Triumph, Net-a-Porter)





Bralette mix & match: a stampa floreale per un look Seventies

Questo abbinamento estivo e wild ha come grande protagonista la bralette corsetto di Intimissimi con stampa floreale. A seguire abbiamo pantaloni in seta di Arije che trovate su Net-a-Porter, sandali in suede verde di Jacquemus e maxi occhiali anni 70 con cristalli di Gucci. #Flowerbralette







(Credits: Intimissimi, Jacquemus, Gucci, Net-a-Porter)

Bralette mix & match: viola e rosso per una serata speciale

Quello del viola con il rosso è uno degli abbinamenti più azzardati e attuali del 2019. Provatelo abbinando la bralette in pizzo La Perla alla giacca di Victoria Beckham e ai pantaloni viola di Hebe Studio. Il mono orecchino aragosta di Swarovski sdrammatizzerà questo look bold e impeccabile. #Boldbralette







(Credits: Hebe Studio, Swarowski, La Perla, Victoria Beckham)