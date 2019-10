Divertenti e originali, sono il trend da sfoggiare "day and night"!



A bauletto, baguette, tote, cilindrica, a sacchetto, shopper: i modelli di borse sono tantissimi anche se, ahinoi, è difficile trovarne di originali che ci colpiscano veramente senza essere "eccessive".

Per fortuna, questa stagione ci ha riservato un asso nella manica molto fashion con cui distinguerci dal "visto e rivisto" e stupire rimanendo sobrie e chic: la borsa tonda!

Già in auge da un paio di stagioni, sarà il vostro "segreto" fall winter 19/20 per rompere gli schemi della classica borsa.

Ci piace perché ci fa tornare un po' bambine, quando per giocare a fare le "grandi" sfoggiavamo le tracolline tonde di mamme e nonne da cui separarsi era sempre molto difficile.

Ora che siamo cresciute, le round bag rimangono irresistibili perché sono belle, firmate e molto cool.

Lasciatevi trasportare dai modelli "a tutto tondo" che vi proponiamo nella nostra selezione, dopodiché non vi resterà che decidere cosa metterci dentro!







(Credits: Carvela)

La maxi tracolla round di Carvela ha una doppia tasca in eco cavallino animalier. #Doublepocket

(Credits: Balmain)

La versione tonda di Balmain è in oro e sembra una medaglia; il modello di punta della collezione. #Goldmedal

(Credits: FunkyMama)

Le fan dell'animalier non potranno non amare la tracolla leopardata con nappina di FunkyMama. #Savanastyle

(Credits: Courtesy of press office)

La borsa bicolor con manico e tracolla staccabile di Cromia è in una combinazione di colore insolita ma molto riuscita: petrolio e rosa cipria. #Colorcombo

(Credits: Gucci)

Questa proposta di Gucci è in momogram è perfetta per le logomaniacs. #Monogrambag

(Credits: Zara)

Essenziale e "pulita", la borsa tonda con maxi manico di Zara appoggiata resta in piedi come un oggetto di design. #Designbag

(Credits: Twinset)

La tracolla impunturata di Twinset è color bronzo con dettaglio butterfly sul fronte, uno dei simboli della casa. #Butterflybag

(Credits: Furla)

Stampa floreale invece per la mini bag di Furla, quasi un "cofanetto" molto versatile per valorizzare i vostri look. #Furlaswing





(Credits: Il Bisonte)

Basica ma coloratissima, la borsa di Il Bisonte porterà il sole sugli abbinamenti invernali. #Yellowbag





(Credits: Loeffler Randall)

Rigida e perfettamente geometrica, la bag di Loeffler Randall è in snake print arancione (che si conferma ancora una volta uno dei pattern più amati del momento!). #Snakeprint





(Credits: Saint Laurent)

Il camoscio e la nappina danno alla tracolla di Saint Laurent un tocco un po' western - bohémien che ci piace moltissimo. #Bohobag





(Credits: Farfetch)

Stile minimal e logo a vista per la "taschina" di Stella McCartney che si riconferma una delle stiliste eco più amate del fashion system. #Sustainablebag





(Credits: Shrimps)

Quasi tutti gli accessori del brand Shrimps sono ricoperti da minuscole perle che li contraddistinguono. Proprio come questo modello con ricamo retró delicato. #Pearlembroidery





(Credits: Louis Vuitton)

Nella nostra selezione non poteva mancare una proposta luxury e iconica come questa tracolla tonda di Louis Vuitton. Da vera bag victim. #Musthave





(Credits: Max & Co)

La maxi catena in PVC arricchisce la Mini Dot Bag di Max & Co in azzurro pastello. Golosa come una caramella. #Dotbag





(Credits: Mango)

Ecopelle scamosciata e colori chiari: la perfetta tracolla da giorno è di Mango. #Daybag

(Credits: Mansur Gavriel)

La proposta di Mansur Gavriel è rigida e sembra una cappelliera d'altri tempi. #Vintagebag





(Credits: Forzieri)

Questa borsa logo di Karl Lagerfeld è un concentrato di colore per le amanti del rosso bandiera. La trovate nell'e-shop 100% italiano Forzieri. #Redminibag