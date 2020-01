Siete alla ricerca della vostra nuova It bag? Ecco a voi le borse più belle della nuova stagione!

Se iniziare l'anno può essere un po' traumatico da vari punti di vista (leggete alla voce lavoro, impegni, nuove sfide), è invece piacevolissimo dal punto di vista fashion.

Sì, perchè è questo il periodo in cui cominciano a uscire, nei negozi e online, le nuove collezioni moda e possiamo già fantasticare sui look primaverili.

A cominciare dalle borse, da sempre oggetto del desiderio di tutte noi. Pronte a scegliere la vostra It Bag, ossia quel modello che rappresenterà alla perfezione il vostro stile e il vostro mood nei prossimi mesi?

Scoprite con noi le nuove borse primavera estate 2020

Per aiutarvi nell'ardua decisione, abbiamo vagliato le proposte di tanti brand e selezionato per voi le versioni must have. Pescate, neanche a dirlo, tra le tendenze più forti della primavera estate 2020. Quali sono?

Si spazia da un evergreen come le tracolle comode e chic, ai secchielli, la cui grande versatilità ci aveva già conquistato nelle "puntate precedenti".

Senza dimenticare naturalmente i marsupi comodi e super trendy, le shopper capienti per portare con sè tutto il necessario (e anche molto di più!), le maxi pochette che s'indossano anche di giorno, e le borse a mano dal fascino ladylike e sofisticato.

Un must su cui puntare subito a occhi chiusi? A prescindere dal modello di borsa prescelto, la stampa cocco si riconferma most wanted anche nella nuova stagione calda.

Non vorrete certo arrivare impreparate, no? Allora segnatevi subito queste borse!

Borsa BLUMARINE primavera estate 2020

Credits: blumarine.com

Borsa CARPISA primavera estate 2020

Borsa COCCINELLE primavera estate 2020

Credits: coccinelle.com

Borsa COS primavera estate 2020

Credits: cosstores.com

Borsa DSQUARED2 primavera estate 2020

Credits: dsquared2.com

Borsa ZARA primavera estate 2020

Credits: zara.com

Borsa METROCITY primavera estate 2020

Credits: it.metrocityword.com

Borsa LIU JO primavera estate 2020

Credits: liujo.com

Borsa FURLA primavera estate 2020

Credits: furla.com

Borsa MANGO primavera estate 2020

Credits: shop.mango.com

Borsa MAISON MARGIELA primavera estate 2020

Credits: maisonmargiela.com

Borsa LONGCHAMP primavera estate 2020

Credits: longchamp.com

Borsa LANCEL primavera estate 2020

Credits: lancel.com

Borsa GABS primavera estate 2020

Credits: gabs.it

Borsa LOUIS VUITTON primavera estate 2020

Credits: it.louisvuitton.com

Borsa & OTHER STORIES primavera estate 2020

Credits: stories.com

Borsa FABIANA FILIPPI primavera estate 2020

Credits: fabianafilippi.com

Borsa GIADA primavera estate 2020

Credits: giada.com

In apertura: immagini del lookbook di Cos, Zara e Mango.

Courtesy of Press Office