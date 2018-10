Perfette per la stagione dei party e non solo: ecco una selezione di clutch e pochette da acquistare subito.





Piccole son piccole, ma sono così carine che possiamo facilmente passare sopra al fatto che siano tutt’altro che capienti e che ci entri dentro a malapena lo smartphone: clutch e pochette tornano a imporsi tra le borse più gettonate dell’autunno-inverno e non importa se non sono pratiche e comode come le colleghe più grandi, sono senza dubbio uno degli accessori più glam del guardaroba.

Guai a considerarle delle semplici "borsette da cerimonia"! È vero, quelle preziose e iper decorate sono perfette con i look da grand soirée e si riveleranno fondamentali nella stagione dei party che è ormai dietro l’angolo, ma in circolazione ci sono anche proposte minimal e più discrete che ben si adattano agli outfit più casual e che possono tranquillamente essere sfruttate anche di giorno.

Su cosa indirizzarsi in questa stagione? Dalle pochette a tinta unita a quelle dalle stampe multicolor, dalle clutch in velluto a quelle in pelle, impreziosite da borchie, cristalli e perline: i modelli di cui innamorarsi sono tantissimi, ecco quelli che abbiamo scelto per voi!





COCCINELLE Pochette rigida in velluto blu

Credits: coccinelle.com





LA DOUBLEJ Pochette in tessuto a stampa geometrica

Credits: matchesfashion.com





FURLA Pochette in pelle con tracolla a catena rimovibile

Credits: furla.com





JIMMY CHOO Clutch rigida rossa con tracolla rimovibile

Credits: farfetch.com





DIOR Pochette Diorquake in tela jacquard con dettagli in pelle blu

Credits: dior.com





SOPHIA WEBSTER Clutch argentata decorata con cristalli

Credits: matchesfashion.com





MANSUR GAVRIEL Pochette in pelle a righe a forma di mezza luna

Credits: matchesfashion.com





VALENTINO GARAVANI Clutch Rockstud in pelle con borchiette e cinturino rimovibile

Credits: valentino.com









LOEWE Pochette in pelle stampata

Credits: mytheresa.com





BOTTEGA VENETA Clutch intrecciata in satin

Credits: matchesfashion.com





TOD’S Pochette in pelle martellata con applicazioni in resina

Credits: tods.com





OLIMPIA BAGS Clutch della collezione Ellipse in pregiatissima pelle di coccodrillo pink.

Credits: olimpiabags.com





SHRIMPS Clutch nera di perline

Credits: matchesfashion.com