Pazze per le mini bag? Ecco una selezione di modelli top di cui vi innamorerete a prima vista.



Anno dopo anno si rimpiccioliscono sempre di più, ma il loro appeal continua a crescere a dismisura: le mini bag anche quest’autunno-inverno saranno le regine incontrastate delle nuove collezioni moda e sono pronte ad approdare anche nel nostro guardaroba.

Le abbiamo viste dappertutto nel corso dell’ultimo fashion month, sia in passerella sia addosso a influencer e celeb, e adesso che è arrivato il momento di darsi da fare con lo shopping autunnale, tocca a noi metterle in wishlist e cominciare a sfoggiarle dall’alba al tramonto.





I contro? Sono così piccole che sembrano quasi dei portafogli e in alcuni modelli non ci entrano neanche le chiavi di casa, (figuriamoci lo smartphone!). I pro? Sono talmente pratiche e versatili da poter essere indossate ovunque e con qualsiasi tipologia di look.

I modelli più desiderati della stagione spaziano da marsupi e secchielli in formato mini a tracolline in pelle liscia o a stampa cocco capaci di dare un twist in più ai look da tutti i giorni, ma non mancano neanche piccole handbag dai dettagli preziosi, eleganti e perfette anche di sera.

Pronte a lasciarvi contagiare dal trend? Se non vedete l’ora di cadere in tentazione, ecco una selezione di mini bag a cui non riuscirete proprio a dire no!





BURBERRY Mini bag a tracolla in pelle nera

Credits: matchesfashion.com









FENDI Mini secchiello in pelle con dettagli dorati

Credits: farfetch.com









THE ROW Ascot, la mini bag a mano in raso

Credits: farfetch.com





FURLA Marsupio in pelle texurizzata con logo dorato

Credits: furla.com





CHLOE’ Mini bag in pelle marrone con tracolla rimovibile

Credits: farfetch.com





EMILIO PUCCI Mini bag a mano a stampa multicolor

Credits: farfetch.com





GUCCI Mini bag a tracolla in pelle trapuntata con logo dorato

Credits: matchesfashion.com













JIL SANDER Box bag in formato mini a tracolla

Credits: matchesfashion.com









MARNI Clutch a stampa pitone con tracolla a catena

Credits: matchesfashion.com





WANDLER Mini bag in pelle rossa con tracolla a catena

Credits: matchesfashion.com









COCCINELLE Mini bag a tracolla a stampa cocco

Credits: coccinelle.com









MIU MIU Mini bag a tracolla in pelle matelassé

Credits: farfetch.com





LOEWE Mini bag in pelle da portare a mano o a tracolla

Credits: matchesfashion.com









WEEKEND MAX MARA Pasticcino bag in formato mini a fantasia Principe di Galles

Credits: it.weekendmaxmara.com









ZANELLATO Postina baby in pelle marrone

Credits: zanellato.com