A rete, in raffia, in pvc: ecco le It bags dell'estate su cui puntare a occhi chiusi (+ un'idea hand-made).



D'estate trionfano praticità e leggerezza, anche quando si tratta di accessori.

Quali sono dunque le borse che non possono proprio mancare nel guardaroba più cool di stagione?

Ne abbiamo selezionate 11 che adorerete senz'altro anche voi.

Parliamo di modelli iconici e passe-partout da sfoggiare su tutti i look, naturalmente, sia al mare che in città.

Tra le più amate e desiderate del momento ci sono shopper, secchielli e persino tracolle realizzate in paglia o in rafia, un vero e proprio must dello stile più vacanziero e disinvolto.

Da alternare alle varianti in pvc e a rete:altri due tormentoni estivi da non sottovalutare affatto.

Non perdono poi il loro appeal le borse in pelle bianca, perfette anche in ufficio o nel tempo libero.

Dalla belt bag alla tracollina compatta, queste borse hanno un talento speciale: sanno aggiungere un tocco super chic a qualsiasi outfit. Provare per credere!

In più c'è anche un'idea perfetta per chi ama le bag "hand made"...

Ecco le It bags estive di cui innamorarsi all'istante.

Shopper in pvc e rafia CHANEL

Credits: chanel.com





Tracolla in pelle matelassé MIU MIU

Credits: mytheresa.com









Tracolla in rafia e pelle JW ANDERSON

Credits: mytheresa.com





Secchiello in cuoio con inserto a rete PRIMARK

Credits: primark.com





Maxi shopper con frange MANGO

Credits: shop.mango.com





Minibags con perline ZARA

Credits: zara.com





Tracolla stampa bandana SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com





Belt bag in pelle bianca con logo metallizzato CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Borsa con cerchi in acrilico e metallo dorato CULT GAIA

Credits: mytheresa.com





Clutch smaltata con cactus 13BC

Credits: net-a-porter.com





Borsa con dettagli in legno e chiusura a scatto ABBACINO

Credits: abbacino.es









Se siete abili "sferruzzatrici" potete sempre realizzare la vostra summer bag in versione "hand made": il kit di WE ARE KNITTERS ha tutto il necessario per creare la vostra personalissima shopper in maglia (ferro, filo e istruzioni con schema).

Credits: weareknitters.it