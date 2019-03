Focus sulle it bag della prossima stagione fredda.

Nuova stagione, nuove borse! Dalle capienti e funzionali shopping bag ai modelli più eccentrici, l’Autunno Inverno 2019-20 si prospetta ricco di novità. Le proposte avvistate sulle passerelle di New York, Londra, Parigi e Milano sono infatti tantissime e promettono di aggiungere un tocco stylish anche alle giornate più uggiose.

A giocare un ruolo essenziale è il colore: le it bag del prossimo inverno non passeranno inosservate grazie a una palette cromatica estremamente variegata che partendo dai toni neutri come beige, bianco e testa di moro, esplorerà intense sfumature di verde, arancio, rosso e persino rosa baby, una nuance declinata anche in stampa pitone.

A rendere ancora più accattivanti tracolle, micro e maxi bag - ma anche clutch, marsupi e zaini - saranno ricami, pattern all logo, intarsi e applicazioni di ogni genere. Non a caso, tra i modelli più ambiti ci sono la Mini Luggage bag di Louis Vuitton nell’iconica tela Damier rivisitata in chiave pop e la nuovissima borsa Virtus con maxi logo dorato di Versace.

Non mancheranno proposte più “sobrie”, come la tote bag in ecopelle di Stella McCartney e le intramontabili borse a secchiello di Tod’s.

Scopritele tutte nel nostro recap e scegliete fin d’ora i pezzi giusti su cui investire!







Shopping bag e borse grandi

Indispensabili alleate per l’ufficio (e non solo), le shopping bag della prossima stagione fredda coniugano alla perfezione stile e praticità: le forme minimali ne fanno dei passepartout adatti a qualsiasi look e occasione, ma sono i dettagli e i materiali a renderle davvero eclettiche. Tra i pezzi più cool di stagione, la borsa con dettagli black & white di Sportmax, quella con maxi logo di Stella McCartney e quella effetto coccodrillo con maxi tasca esterna di Max Mara. Se siete alla ricerca di un pezzo timeless, investite su un modello di Hermès con impunture a contrasto o sulla comoda hobo bag color vinaccia di Tommy Hilfiger.





Tendenze AI 2019-20: Shopping bag e borse grandi Stella McCartney

Hermès

Max mara

Sportmax

Tommy Hilfiger

Borse a tracolla

Preparatevi a innamorarvi follemente, perché le borse a tracolla del prossimo inverno sono un concentrato di glamour e classe allo stato puro. Si va dalla mitica Saddle Bag di Dior, proposta in versione all logo, a modelli altrettanto iconici come la 2.55 di Chanel rivestita di scintillanti paillettes e la borsa Devotion di Dolce&Gabbana, resa ancora più opulenta da una pioggia di pietre e cristalli. Imperdibili anche la Virtus bag di Versace, in pelle e tessuto, con una grande V barocca, e le tracolle con piccole borchie dorate della linea Rockstud di Valentino.





Tendenze AI 2019-20: Borse a tracolla Chanel

Christian Dior

Dolce&Gabbana

Valentino

Versace

Borse a mano

Romantiche, pop, geometriche, capienti oppure mini. Sono tante e tutte diverse le declinazioni delle borse a mano Autunno Inverno 2019-20. Ad accomunarle, una certa estrosità. Quella di Balmain, ad esempio, è di forma circolare e ha un’attitudine decisamente rock, come dimostrano le maxi borchie e la chiusura in metallo gold. Punta sul mood western-chic Lanvin con una proposta in suede e pelle, mentre Prada sceglie grandi rose rosse per caratterizzare la piccola borsa in satin rosa. Tra le nostre preferite ci sono anche la già citata Mini Luggage bag di Louis Vuitton e la borsa Gucci Zumi in pelle bicolor.





Tendenze AI 2019-20: Borse a mano Louis Vuitton

Balmain

Gucci

Lanvin

Prada

Pochette e clutch

Non saranno praticissime, ma quanto a classe ed eleganza non hanno nulla da invidiare alle loro “sorelle” più grandi. Compagne inseparabili dei look da cerimonia e da sera, clutch e pochette sono da sempre uno dei leitmotiv delle passerelle. Le più nuove hanno maxi volant - come quella di Giorgio Armani - e applicazioni gioiello (quelle di Moschino e Oscar de la Renta ne sono due esempi lampanti). Spazio anche alle clutch di design, come quella color petrolio di Agnes B e la versione ultrapiatta di Dion Lee.





Tendenze AI 2019-20: Pochette e clutch Giorgio Armani

Agnes B

Dion Lee

Moschino

Oscar de la Renta

Zaini

Tra le grandi riconferme autunnali ci sono gli zaini. Sdoganati qualche stagione fa, non accennano a voler abbandonare passerelle e guardaroba. Valida alternativa alle più classiche shopping bag, si prestano a molteplici interpretazioni. Ci sono le versioni minimal chic di Prada (in un sobrio color tortora) e di Agnes B (in camoscio), ma anche quelle assolutamente trendy di Miu Miu, con maxi tasche in tessuto camouflage e di Tory Burch, che mescola pattern in stile vintage, velluto e pitone. Ibrida la proposta di Gucci, semirigida e con spallacci removibili.





Tendenze AI 2019-20: Zaini Prada

Agnes B

Gucci

Miu Miu

Tory Burch

Mini bag

Più che di borse, si tratta di veri e propri pezzi di design pensati per solleticare il nostro lato più frivolo. Impossibile resistere alla tentazione di collezionare (e sfoggiare) le mini bag, soprattutto se sono griffatissime. Tra le proposte degne di nota, quella con base matelassé firmata Chanel e quella cilindrica con nappa decorativa di Dolce&Gabbana, ma anche la micro bag a effetto medaglione di Givenchy, la bustina di Tod’s e la borsetta in rete metallica di Paco Rabanne.





Tendenze AI 2019-20: Mini Bag Chanel

Dolce&Gabbana

Givenchy

Paco Rabanne

Tod's

Borse a secchiello

Un grande classico che non conosce stagione. Non potrebbe essere definita altrimenti la bucket bag o borsa a secchiello, che si riconferma tra i modelli di punta per prossima stagione. Le versioni viste durante le sfilate hanno colori neutri e si portano a mano o a tracolla. La più “sperimentale” è quella di Stella McCartney, rigida e total black. Stessa nuance per Coach che la modernizza con una zip esterna e per Tod’s che invece ne ha portato in passerella una doppia versione: midi e mini, in pelle liscia e con piccole borchie dorate. Bicolore quella di Lanvin con fondo e dettagli a contrasto, total white quella e con base quadrata quella di Adeam.





Tendenze AI 2019-20: Borse a secchiello Adeam

Coach

Lanvin

Stella McCartney

Tod's

Marsupi

Si scrive “marsupio” si legge “must have”. Abbandonati gli scetticismi iniziali, è diventato ormai una presenza costante nel guardaroba di ogni fashion addicted. A cambiare è il mood: gli anni ‘90 sono solo un lontano ricordo e lasciano il posto a ispirazioni più contemporanee. Dimostrazione ne sono la sofisticata belt bag di Hermès con chiusura-logo e quella di Fay con cintura a moschettone, insieme al marsupio con doppia tasca di Iceberg e a quelli con zip di Aigner e Rebecca Minkoff.





Tendenze AI 2019-20: Marsupi Iceberg

Aigner

Fay

Hermès

Rebecca Minkoff

Borse fluffy

Morbide come peluche ma ricche di personalità. Le borse in eco pelliccia e mongolia faranno la gioia delle più freddolose e aggiungeranno una nota decisamente inedita ai look invernali. A guidare il trend sono Chanel e Prada con i loro modelli iconici rivisitati e adattati in chiave (faux) fur, seguiti dalla borsa a soffietto di Off-White - indossata con tanto di cappotto en pendent - dalla pochette di Dries Van Noten e dalla tote bag di Tod’s.





Tendenze AI 2019-20: Borse fluffy Chanel

Dries Van Noten

Off-White

Prada

Tod's

Borse imbottite

A metà strada tra un piumino e un accessorio tecnico, le borse imbottite sono pronte ad accompagnarci nelle giornate più fredde, ma anche più caotiche. Oltre a essere molto cool, i modelli di stagione sono infatti super capienti. Guardare la maxi clutch trapuntata di Maison Margiela per credere (noi l’abbiamo già segnata in wishlist). Volumi XL anche per le versioni con doppi manici di Dries Van Noten, 3.1 Phillip Lim e Off-White. La più high tech? Quella multitasche di Prada.





Tendenze AI 2019-20: Borse imbottite Maison Margiela

3.1 Phillip Lim

Dries Van Noten

Off-White

Prada

Borse a mezzaluna

Avvistate al braccio di celebs e influencer, le borse a mezzaluna con la loro allure retrò e tremendamente chic sono semplicemente irresistibili. Se siete amanti dello stile minimal optate per le proposte di Louis Vuitton o Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più strong, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Vi segnaliamo la borsa Tess di Chloé in pelle effetto cocco e finiture dorate, quella con inserto a righe di Loewe e l’interpretazione romantica e un po’ gipsy di Marco de Vincenzo.





Tendenze AI 2019-20: Borse a mezzaluna Marco De Vincenzo

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

Chloé

Loewe

Louis Vuitton

Borse con monogramma

Le abbiamo viste sulle passerelle della Primavera Estate 2019. Ma le borse con monogramma continueranno a essere on trend anche il prossimo inverno. A partire dall’iconica Baguette di Fendi con la mitica chiusura a doppia F, fino all’amatissima Chloé C. A cedere al fascino del monogramma, anche Valentino, Gucci e Christian Dior.





Tendenze AI 2019-20: Borse con monogramma Chloé

Christian Dior

Fendi

Gucci

Valentino

Borse effetto coccodrillo e pitone

Se ne avete ereditata qualcuna, tenetela stretta. Sì, perché le borse effetto croc e pitone sono l’ultima mania in fatto di it bag. Dai modelli in perfetto stile #Sciuraglam alle versioni rivisitate, sono loro le protagoniste incontrastate delle sfilate Autunno Inverno 2019-20. E le proposte di Miu Miu, Celine, Givenchy, Antonio Marras e Aigner (solo per citarne alcuni) ne sono un'innegabile - e irresistibile - dimostrazione.

Tendenze AI 2019-20: Borse effetto coccodrillo e pitone Celine

Aigner

Miu Miu

Antonio Marras

Givenchy

