Sono più briose e colorate che mai. Stiamo parlando delle borse mare 2019, le migliori alleate per un look da spiaggia o da piscina pratico e trendy.

Come affrontare con stile una giornata al mare o in piscina? Ovviamente sfoggiando la borsa perfetta!

In coordinato o non, sarà l’accessorio che farà la differenza. Via libera dunque alle maxi bag in versione canvas, in pvc trasparente, paglia, raffia, a rete o sacco.

L’effetto intrecciato con trame multicolor è quello che va per la maggiore, in linea con le atmosfere calienti ed estive.

Non mancano però i richiami al vintage: a grande richiesta ritornano in auge i modelli anni Novanta in plastica trasparente declinati nei vibranti colori fluo, oppure, quelle più sfiziose in raffia o paglia in pieno stile boho chic, guarnite da un piccolo foulard o da pom pom e nappine dai toni sgargianti.

Inoltre, ad andare a gonfie vele troviamo la tendenza marinière, un tuffo Sixities tra righe e pois a contrasto, un mix and match intramontabile, ancora oggi, considerato una vera e propria àncora di salvezza e di stile per ogni occasione.

The summer is magic, ma con queste borse da spaggia lo sarà ancora di più.

Tuffatevi nelle nostre proposte e shopping the best!

BATA Borsa intrecciata in paglia naturale con nappine colorate.

Credits: bata.it

BENETTON Borsa mare in jacquard e canvas con print etnici.

Credits: it.benetton.com

CAMPOMAGGI Borsa in tessuto beige stampa Teodorano.

Credits: campomaggi.com

CARPISA Borsa a righe verde acqua e turchese con manici in tessuto.

Credits: carpisa.it

COCCINELLE Borsa da mare pink in pvc.

Credits: coccinelle.com

EMILIO PUCCI Borsa shopper in tessuto a righe multicolor con manici in pelle.

Credits: mytheresa.com

GIOSEPPO Borsa in paglia nera a pois bianchi.

Credits: gioseppo.com

IL BISONTE Borsa maxi in tessuto multicolor a righe verticali.

Credits: ilbisonte.com

LE PANDORINE Sun bag estate color fuxia con dettagli in paglia naturale.

Credits: lepandorine.it

MANGO Borsa maxi a sfondo bianco e righe rosse.

Credits: shop.mango.com

MANILA GRACE Borsa in canvas colore naturale con logo a vista.

Credits: manilagrace.com

Mc2 SAINT BARTH Borsa da mare in cavas sfilacciato con righe arancio.

Credits: mc2saintbarth.com

OVS Borsa mare con fantasia a righe orizzontali bianche e blu navy.

Credits: ovs.it

OYSHO Borsa in tela a righe multicolore.

Credits: oysho.com

YAMAMAY Borsa da mare in tessuto stampato rosa con nappine.

Credits: yamamay.com

ZARA borsa in canvas naturale con inserti a contrasto in pelle nera.

Credits: zara.com