Cosa non dovrebbe mai mancare nel guardaroba da vera diva? Un accessorio in velluto! Morbido, setoso e molto vintage, è l’ideale per aggiungere una nota charmant al look! Ecco le novità…



Inutile dissimulare: le borse in velluto sono e saranno sempre un must, un accessorio sul quale investire ora e sempre. Ma perché tutti le vogliono e tutti le indossano? Primo: per lo spiccato sapore vintage.

Secondo: è un tessuto che si sposa bene con qualsiasi design, dall’elegante pochette per la sera, al morbido secchiello, fino alla shopping e alla classica cross-body-bag.

Terzo: non c’è stilista che non tragga ispirazione dagli archivi della maison e non c’è maison che non abbia realizzato un modello in velluto. Dunque, dov’è la novità?

La velvet-bag-mania di quest’anno segue una doppia tendenza: dal più ricercato effetto “vermont” declinato nelle tonalità calde e naturali rubate ai foliage autunnali; al più sofisticato stile “royal” con nuance più intense e profonde come il regale blu notte, lo sfarzoso rosso borgogna e l’elegante nero. A esaltare e impreziosire le borse in velluto ci saranno rigogliosi ricami floreali, strass e perle.

Dal mondo delle it-bag è tutto, non vi resta che sognare e acquistare. Nella nostra selezione troverete un gustoso assaggio di vellutata di borse.





ASPESI Mini bag con tracolla in velluto.

Credits: aspesi.com

CHANEL Pochette 31 in pelle e velluto borgogna.

Credits: chanel.com

TESSITURA LUIGI BEVILACQUA Borsa modello Elena con lavorazione in velluto.

Credits: luigi-bevilacqua.com

MARELLA Borsa in velluto stampa cocco con patta.

Credits: it.marella.com

TWINSET MILANO Borsa a tracolla rosa in velluto trapuntato.

Credits: twinset.com

GUCCI Borsa a spalla con fiori in misura media.

Credits: gucci.com

PATRIZIA PEPE Borsa piccola Sleepy Fly in velluto viola.

Credits: patriziapepe.com

CHRISTIAN LOUBOUTIN Secchiello Mary Jane in velluto rosso.

Credits: mytheresa.com

VALENTINO Borsa a spalla in velluto decorata con strass a rombi.

Credits: valentino.com

LIU JO Borsa in velluto blu royal effetto matelassé.

Credits: liujo.com

V73 Borsa shopping in velluto con manici in ecopelle.

Credits: v73.it

SISLEY Borsa Hobo in tessuto blu con accessori dorati.

Credits: it.sisley.com

MOSCHINO Tracolla in velluto rosso con testa di leone.

Credits: moschino.com

ZARA Borsa a tracolla con maxi perle e struttura in velluto.

Credits: zara.com

GUESS Borsa secchiello effetto vellutato e trapuntato.

Credits: guess.eu