Maxi è bello. Guida alle borse più cool di stagione in formato oversize

L’autunno è ufficialmente arrivato e con esso è giunto il momento di fare spazio nel guardaroba ai nuovi must-have di stagione. A partire dalle borse, il miglior antidoto alle giornate grigie e uggiose che ci attendono nei prossimi mesi. Soprattutto se si tratta di borse grandi (o maxi bag): capienti e stilosissime, sono perfette per custodire tutti i nostri essentials quotidiani - dallo smartphone all’agenda, passando per i prodotti beauty - ma anche per aggiungere personalità al look.

I diktat più trendy arrivano direttamente dalle passerelle e seguono una chiara direzione minimalista: le forme sono essenziali, così come le nuance, ridotte ai basici bianco, nero e cuoio. Con qualche eccezione. Christian Dior ad esempio, propone una maxi bag all-logo, Stella McCartney addolcisce i volumi squadrati con un tocco di rosa pastello, mentre Miu Miu aggiunge il tocco prezioso di una fibbia gioiello.

Scoprite la nostra speciale selezione di borse maxi e lasciatevi conquistare dai modelli più cool di stagione!







CHRISTIAN DIOR Tote bag in tela ricamata all-logo.





Credits: dior.com

THE ROW Borsa "Double Circle" con manici ad anello.





Credits: net-a-porter.com

STELLA MCCARTNEY Tote bag reversibile “Falabella”, in ecopelle con iconica catena.





Credits: stellamccartney.com

GABS Borsa a mano trasformabile in pelle lucida.





Credits: gabs.it



ACNE STUDIOS Maxi bag in pelle con nodi laterali.





Credits: net-a-porter.com

SAINT LAURENT Borsa in pelle trapuntata con placca logata.





Credits: net-a-porter.com



MIU MIU Shopping bag in pelle madras con fibbia gioiello.





Credits: miumiu.com



ORCIANI Borsa a trapezio in pelle effetto serpente.





Credits: farfetch.com



TRUSSARDI Shopping bag in canvas con macro logo, doppio manico e dettagli in pelle.





Credits: Courtesy of Press Office

TOD’S Borsa shopping in pelle scamosciata con chiusura "Tod's Double T" in metallo rivestito.





Credits: tods.com

DOLCE & GABBANA "Sicily bag" in pelle Dauphine con chiusura nascosta a pressione e targhetta logata.





Credits: dolcegabbana.com

NALÍ Tote bag con chiusura tonda.





Credits: nalishop.it

SISLEY Borsa a spalla in ecopelle con frange e borchie applicate.





Credits: sisley.com



ZANELLATO Tote bag “Duo Metropolitan” in pelle di vitello con accessori in oro anticato e lacci che consentono di modificarne le dimensioni.





Credits: Courtesy of Press Office

ZARA Shopper con doppi manici, arricchita da borchie laterali.





Credits: zara.com

CAMPOMAGGI Borsa monospalla in pelle intrecciata con tracolla regolabile.





Credits: campomaggi.com