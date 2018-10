Sarà per quel fascino Seventies irresistibile ma noi le borse scamosciate le amiamo davvero alla follia!



Secchielli, tracolle, city bag, shopper...le borse in suede occupano un posto d'onore tra le It bags dell'autunno 2018.

La scelta ideale per regalare un'allure seventies e quel pizzico bohémien che non guasta mai anche al look più elegante.

Anche la palette colori si arricchisce di nuance intense come il purple, il senape, l'arancio e il rosso mattone.

Senza escludere naturalmente le tonalità neutre più tradizionali come marrone, cammello, sabbia, beige e rosa antico, che si abbinano praticamente su tutto, e che continuano a mietere fashion victims stagione dopo stagione.

Tra le versioni must have non dimenticatevi di aggiungere alla wish list il modello dalla silhouette rotonda, un vero tormentone quest'anno.

Per darvi qualche dritta sugli acquisti, abbiamo selezionato le suede bags che hanno fatto breccia irrimediabilmente nel nostro cuore!

















Tote bag in pelle scamosciata SÉZANE

Credits: sezane.com





Borsa rotonda in suede giallo senape SEE BY CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Borsa a tracolla in pelle e suede & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Tracolla blu navy con manico in pelle ton sur ton THEORY

Credits: net-a-porter.com





Tracolla tonda in suede viola con borchie metal ALTUZARRA

Credits: mytheresa.com





Hobo bag in pelle scamosciata COCCINELLE

Credits: coccinelle.com





GEORGE J. LOVE

Credits: yoox.com

Tracolla in suede color sabbia con catena metallizzata GUCCI

Credits: mytheresa.com









Tracollina compatta color-block NALì

Credits: nalishop.it





Secchiello in suede celeste con manico in pelle multicolor MANU ATELIER

Credits: net-a-porter.com





City bag in suede con profili di pelle SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com





Secchiello scamosciato con zip dorata TIMBERLAND

Credits: timberland.it









Shopper in suede cammello HOGAN

Credits: hogan.com









Secchiello con applique CAMPOMAGGI

Credits: campomaggi.com