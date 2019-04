All you need is…una nuova borsa in cuoio! Dagli zainetti alle round bag: ecco i modelli più trendy da mettere subito in wishlist.



Non conoscono stagioni, sono una presenza fissa nelle collezioni di grandi e piccoli brand in qualsiasi periodo dell’anno e anche questa primavera-estate la faranno da padrone praticamente ovunque: le borse in cuoio tornano sotto la lente d’ingrandimento e inevitabilmente non potevano che finire anche nel nostro fashion radar!

Grande evergreen da acquistare una volta e amare per sempre, ci piacciono tanto perché si accompagnano perfettamente sia ai daily look super casual che agli outfit più formali e perché possiamo davvero sfoggiarle 365 giorni l’anno, dal lunedì alla domenica, in ogni occasione.

Tra i modelli più desiderati del momento, le classiche handbag, le borse a spalla e gli zainetti, ma questa primavera-estate ci sarà spazio anche per proposte più divertenti che spaziano dai secchielli intrecciati alle tracolle a mezza luna, senza dimenticare le round bag, grande must che spopola tra le fashion victim!

Vi abbiamo fatto venire voglia di investire sulle borse in cuoio? Se la risposta è si, ecco alcune tra le versioni più trendy che ci sono in circolazione (e che vi faranno battere il cuore)!













COCCINELLE Borsa a mano in formato maxi in pelle

Credits: coccinelle.com





CLOSED Borsa a tracolla a mezza luna in pelle marrone

Credits: farfetch.com





OTTOD’AME Bauletto in pelle con doppio manico e tracolla removibile

Credits: ottodame.it





ZANELLATO Tote bag rettangolare in pelle

Credits: farfetch.com





CHLOE’ Borsa a spalla in pelle marrone

Credits: farfetch.com





CELINE Borsa a tracolla in pelle marrone

Credits: celine.com





BENETTON Zainetto marrone con coulisse

Credits: it.benetton.com





GUCCI Borsa a spalla in pelle marrone

Credits: farfetch.com





MARELLA Secchiello intrecciato in pelle con tracolla rimovibile

Credits: it.marella.com





STAUD Borsa a mano in pelle marrone

Credits: staud.clothing









TAMMY&BENJAMIN Round bag in pelle marrone

Credits: farfetch.com





THE BRIDGE Borsa in pelle e tessuto da portare a mano o a tracolla

Credits: thebridge.it





WANDLER Borsa a spalla in pelle in formato mini

Credits: farfetch.com





TOD’S Borsa a trapezio in pelle marrone da portare a mano o a spalla

Credits: mytheresa.com





LOEWE Secchiello in pelle con tracolla regolabile

Credits: farfetch.com