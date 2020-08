Le "borse da spiaggia" si prendono la loro bella rivincita e diventano super chic anche in tante altre diverse: ecco le versioni più belle in circolazione

Se quando pensate alle borse da spiaggia vi vengono in mente dei modelli magari super comodi e funzionali ma non particolarmente cool, questa selezione vi farà cambiare idea, fidatevi. Sì perché molto spesso nell'immaginario collettivo le borse da portare al mare sono quelle che non ci sogneremmo mai e poi mai di indossare in città (e quindi che inconsciamente reputiamo un po' più "bruttine" e comunque meno chic).

Ebbene è arrivato il momento di cambiare musica! I modelli proposti dai vari brand per l'estate 2020 non hanno infatti proprio nulla da invidiare a quelli "da città". Anzi, forse hanno persino una marcia in più in termini di capienza e comfort. E di certo sono l'accessorio indispensabile per completare ad hoc il vostro beachwear.

Su quali varianti orientarsi per un look glamour al punto giusto? Oltre alle immancabili borse di paglia, semaforo verde anche per secchielli con righe à la marinière, shopper coloratissime in tela o in pelle, borse a spalla in tessuto stampato e tracolle con frange e pom pom.

Vi accompagneranno dal mattino alla sera durante le vostre vacanze e, una volta tornate in città, sarà molto difficile rinunciare indossarle, ve ne accorgerete anche da sole.

Ecco una carrellata di beach bags da non lasciarsi scappare!

ALTUZARRA

& OTHER STORIES

ZARA

CARPISA

ERES X PALOROSA

GIANLUCA CAPANNOLO

GUM DESIGN

H&M

KAYU

MANGO

MC2 SAINT BARTH

O BAG

OYSHO

AMOR Y MEZCAL

CAMPOMAGGI

J CREW

MIU MIU

STRADIVARIUS

PRIMARK

THE BRIDGE

TRIUMPH

MANILA GRACE

