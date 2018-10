Pronte a indossare lunghe e interminabili file di borchie? Questi dettagli sono già un must e ci accompagneranno per tutta la fredda stagione.

A rendere più grintoso e accattivante il look ci penseranno sicuramente loro: le "studded bags", ovverso le borse con le borchie, vere protagoniste per questo inverno. Tutti gli accessori, dalla piccola pelletteria, passando per le calzature fino alle borse, saranno borchiate.

Basta guardare le nuove collezioni Dior, Bottega Veneta, Prada e Valentino per accorgersi che questi piccoli elementi in metallo galvanizzato tempestano mini-bag, shopper e tracolle inferendogli un mood rock.

Maxi, micro, in versione silver, gold o multicolor, le borchie, prese in prestito dagli anni 80-90, spuntano all’improvviso, in fila o in originali composizioni geometriche su tutte le it-bag di stagione.

Insomma, come rinunciare a questi dettagli che negli ultimi anni sono diventati un cult per tutte le fashion victim? Impossibile!

Saranno loro a conquistarvi. E se ancora non siete convinte sotto troverete le più belle proposte per questo inverno.





ALTUZARRA Borsa a tracolla in pelle nera con piccole borchie silver.

Credits: farfetch.com





BOTTEGA VENETA Clutch con catena dorata tempestata da borchie micro e maxi.

Credits: matchesfashion.com

CAMPOMAGGI Shopper piccola in pelle vintage moro con borchie zaffiro.

Credits: campomaggi.com

FRACOMINA Borsa a clutch cone bellissimi inserti floreali e dettagli dorati.

Credits: fracomina.it

ISABEL MARANT Borsa a spalla in pelle nera con maxi borchie.

Credits: net-à-porter.com

PRADA Mini bag in pelle con logo centrale e borchie lucide multiformi.

Credits: mytheresa.com

SILVIAN HEACH Mini bag effetto matelassé decorata con mini borchie dorate.

Credits: silvianheach.com

SISLEY Borsa a tracolla nera con borchie dalla forma tonda.

Credits: it.sisley.com

VALENTINO Elegante borsa a mano decorata con borchie dorate su patta e tracolla.

Credits: net-à-porter.com

ZARA Borsa a secchiello nera con dettagli in metallo silver.

Credits: zara.com