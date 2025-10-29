Le borse più chic dell’autunno? Quelle con cintura (e noi vi mostriamo i modelli più belli in circolazione)
Per anni abbiamo sognato la belted bag per eccellenza, l’iconica Birkin di Hérmes destinata (ahinoi) a rimanere nella nostra lista dei desideri per sempre.
Ma c’è una buona notizia: le borse con cintura sono tornate ufficialmente alla riscossa e questo significa che in circolazione si trovano adesso un’infinità di varianti con lo stesso charme ma dai prezzi decisamente più accessibili.
Con il loro design essenziale e i loro dettagli raffinati, le belted bag hanno tutte le carte in regola per diventare le nostre migliori best friends.
E che quest’autunno vogliate sfoggiarle di giorno, per completare i look per l’ufficio o per il tempo libero, o di sera, per aggiungere un tocco glamour alle mise più raffinate, di sicuro nelle collezioni FW25 troverete modelli adatti al vostro stile.
Non c’è brand, infatti, che in questa stagione non abbia inserito le borse con cintura nelle sue collezioni FW25. E noi, naturalmente, abbiamo già intercettato le proposte più cool su cui vale la pena mettere subito gli occhi.
Le tote bag, gradi e capienti, si confermano la scelta ideale quando si devono trascorrere parecchie ore fuori casa. Ma in giro si trova anche un’ampia selezione di belted bag più pratiche e compatte, da portare sia a spalla che a tracolla, e perfette dall’alba al tramonto.
In pelle o in suede, dai colori neutri o dalle nuance più intense: ecco una mini selezione di borse con cintura da aggiungere alla shopping list.
7 borse con cintura da puntare quest’autunno
DEMELLIER Borsa a spalla a stampa cocco
FERRAGAMO Borsa a mano con tracolla removibile
TOTEME Tote bag in pelle con cintura
VALEXTRA Belted bag con doppio manico
REFORMATION Borsa a spalla in suede grigio
COCCINELLE Borsa con cintura in pelle e camoscio
GIANNI CHIARINI Tote bag in pelle con dettagli gold
Foto in apertura: GettyImage
