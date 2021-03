Nella declinazione primi anni Duemila è diventata un must di stagione. Ecco le borse a spalla più belle da cui farsi accompagnare always.

Le borse a spalla nella variante "primi anni Duemila" sono tornate a fare battere il cuore di tutte noi. Il modello ha un qualcosa di confortante, come se fosse un po' un’amica che ti spalleggia. E ti abbraccia! Dato che di amiche che ci abbracciano oggi ne avremmo bisogno più che mai (ma per ora meglio essere cauti), lasciamoci coccolare almeno da "lei", dalla borsa.

Il modello a spalla tornato in auge ha tantissimi pro: è pratico e funzionale senza il benché minimo rischio di rovinare gli outfit. Spesso la praticità non va a braccetto con lo stile, invece nel caso della shoulder non ci sono scivoloni in vista, essendo il più delle volte di dimensioni contenute e dal design compatto.

Se volete puntare sull’estetica dei primi anni Duemila, allora fatevi aiutare dalla texture in nylon, in tela liscia o in pelle lucidissima, effetto brillantezza wow!

Per quanto riguarda il design, la semplicità fa da padrona, come ci suggerisce la Re-Edition 2000 della mini borsa Prada in nylon che ben interpreta la ri-ossessione di queste shoulder bag.

Chi cerca effetti ultra chic, può optare per la pelle a stampa cocco, in nero con manico dorato per poter sfoggiare la borsa anche di sera. La shoulder bag, infatti, in formato mini e in "colore maxi scuro" (nero o blu navy) risolverà anche la questione dress code giorno/sera.

Visto che la primavera è sbocciata non solo sulle passerelle ma anche (finalmente) per strada, facciamo fiorire sulle nostre borse a spalla i colori pastello così come le fantasie floreali! Questi due trend, di nuance e di motivo, daranno alla borsa una ventata di freschezza. Ossigenando l’intero outfit, scommettiamo?

E vogliamo scommettere anche che tra le seguenti 17 borse a spalla che abbiamo selezionato per voi c’è quella che diventerà la vostra best friend? Sfida accettata!

ANNA FIELD Borsa a spalla nera con logo in oro.

Credits: Zalando

BY FAR Borsa in pelle a stampa cocco.

Credits: Mytheresa

COCCINELLE Borsa a spalla in pelle.

Credits: Coccinelle

COPERNI Borsa modello shoulder in pelle.

Credits: Mytheresa

GUCCI Shoulder bag piccola.

Credits: Mytheresa

GUESS Borsa a spalla in nylon.

Credits: Guess

JIMMY CHOO Borsa in pelle stampata.

Credits: Mytheresa

LIU-JO Borsa a spalla in ecopelle.

Credits: Liu-Jo

MICHAEL MICHAEL KORS: Borsa a spalla in pelle.

Credits: MICHAEL Michael Kors

NANUSHKA Borsa a spalla in similpelle con arricciature.

Credits: Mytheresa

PRADA Mini Borsa in Nylon Re-Edition 2000.

Credits: Prada

PULL & BEAR Borsa a spalla in nylon.

Credits: Zalando

SAINT LAURENT Borsa in pelle stampata.

Credits: Mytheresa

THE ROW Borsa modello shoulder in pelle.

Credits: Mytheresa

TOD'S Borsa a spalla in pelle.

Credits: Mytheresa

VERSACE Borsa shoulder in raso.

Credits: Mytheresa

LOUIS VUITTON Borsa a spalla grande in tela.

Credits: Louis Vuitton