Piccole, essenziali o super decorate: sono le pochette del momento



Siete pronte a riporre nell'armadio le vostre amate clutch? Le borse da sera, o per le occasioni speciali, hanno tutto un altro volto. Morbide, semplici nella forma ma preziose per materiali e applicazioni: le nuove it-bags sono dei sacchettini dalle linee molto semplici, da richiudere con una coulisse.

Oggetto basilare del DIY (Do it yourself) perché davvero con un paio di cuciture si può realizzare comodamente a casa propria, questa borsa è diventata un oggetto cult per molti marchi: da Prada a Miu Miu, che la vogliono in velluto super chic, ad Attico, nuovo brand forse "responsabile" di aver riportato in auge questo genere di accessorio già da un paio di stagioni.

Scoprite con noi quali sono i modelli più belli per le vostre serate.







LES PETIT JOUEURS Borsa "Trilly" in vellutto con ricami.





Credits: Stylebop.com





MIU MIU Pochette in velluto froissé rosa.



Credits: miumiu.com







ATTICO Clutch con paillettes ricamate a motivo animalier.





Credits: Farfetch.com





HUNTING SEASON Borsa "Tula" in velluto con corde e nappine.





Credits: Net-a-Porter.com





STAUD Borsa a sacchettino in canvas con perline ricamate.





Credits: Net-a-Porter.com





PRADA Pouch decorata con cristalli





Credits: Farfetch.com





ELISABETH WEINSTOCK Borsa "Glastonbury" in pelle di serpente d'acqua.





Credits: Farfetch.com