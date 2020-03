La handbag rimane uno dei modelli più amati, specialmente quando le temperature si alzano e la borsa non deve più essere XL per contenere sciarpa e guanti. Ecco 15 borse a mano che vi faranno battere il cuore

Cos’è che in questa stagione tutte amano? Le borse a mano, passateci il gioco di parole!

La primavera è il periodo dell’anno in cui più sbocciano, per fiorire poi in tutto il loro splendore in estate. Perché con l’alzarsi delle temperature non si ha più bisogno di una maxi bag con tracolla in cui stipare sciarpa, guanti, cappello e tutto il necessaire anti-freddo. Spring e Summer sono sinonimi di handbag proprio in sintonia con la leggerezza che il bel tempo si porta appresso: capi light, tessuti meno pesanti, capispalla più leggeri… E una borsa a mano per completare outfit che fanno tanto glam-soft!

Da sempre questo tipo di borsa è il modello per eccellenza: elegante, versatile e molto femminile, la borsa a mano ha tanti pregi e nemmeno un difetto.

Nonostante sia un classico, quest’anno le novità non mancano, perché questo modello si è "ibridato" con di trend molto attuali. Il risultato? Borse di tendenza, must have irrinunciabili, accessori che danno quel tocco di charme che non guasta mai.

Per quanto riguarda le palette più in, fatevi ispirare dai colori di stagione e non sbaglierete: pastelli tenui che richiamano fiori primaverili come primule e violette così come la tavolozza di azzurri e blu che già urlano a gran voce la voglia di mare sono passe-partout per il giorno.



E per la sera? L’evergreen è l’everblack: nero, nero e ancora nero! Il noir è la nuance più chic che ci sia, capace non solo di vestire con raffinatezza ma addirittura l’intero look.



L’essenzialità sta sempre alla base di mise charmant ed è anche il filo conduttore delle handbag: pochi fronzoli, design minimal, texture lisce o al massimo a rombi e stampa cocco.

Le dimensioni dipendono dalla funzione e dal dress code, puntando sulle small size per outfit eleganti, sulle mignon tipo minaudiere per look da sera o da cerimonia e concedendosi al massimo una medium per mise diurne casual chic.

Volete assolutamente una borsa a mano ma non sapete quale scegliere?



Tranquille, abbiamo selezionato per voi 15 borse a mano adatte a qualsiasi look, occasione e guardaroba. Vi faranno perdere la testa tutte quante e troverete la vostra BFF: bag friend forever!

CHANEL Handbag in pelle.

Credits: Chanel

COCCINELLE Borsa a mano in pelle.

Credits: Coccinelle

FENDI Borsa a mano in pelle con disegni traforati.

Credits: Net-a-Porter

FURLA Borsa a mano in pelle color smeraldo con stampa cocco.

Credits: Furla

GUCCI Borsa a mano in pelle rossa con dettagli dorati.

Ctedits: Gucci

GUESS Borsa a mano in pelle.

Credits: Guess

LIU JO Borsa a mano con pochette.

Credits: Liu Jo

LOEWE Borsa modello Hammock in pelle.

Credits: Mytheresa

LOUIS VUITTON Borsa a mano modello tote Lock Me.

Credits: Louis Vuitton

PATRIZIA PEPE Borsa a mano tote in pelle di vitello.

Credits: Patrizia Pepe

SALVATORE FERRAGAMO Borsa a mano bicolore.

Credits: Net-a-Porter

& OTHER STORIES Borsa a mano modello clutch con perle.

Credits: & Other Stories

THE ROW Borsa a mano modello clutch in raso.

Credits: Mytheresa

TOD'S Borsa a mano in pelle con dettagli dorati.

Credits: Tod's

ZARA Borsa a mano minaudiere da sera.

Credits: Zara