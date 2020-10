La pochette in pelle/ecopelle morbida con arricciature effetto “raviolo” ci fa impazzire. Ecco 15 esemplari che interpretano al meglio questo modello golosissimo. E super chic

Una borsa che è la quintessenza della dolcezza e che mette il buonumore solo a guardarla perché ci ricorda un dolcetto? La clutch effetto bignè!

Resa celeberrima dal modello The Pouch di Bottega Veneta, questa borsa è di ultra tendenza e il motivo è semplice. Anzi, i motivi: 1) è una coccola per gli occhi; 2) si abbina bene con tutto; 3) ci dà un carico di dolcezza ipercalorica senza nemmeno farci mettere su un grammo.

Questa pochette è composta di pelle o ecopelle morbidissima, dalla texture soffice e liscia che si increspa delicatamente. Una delizia per animi fashion.

C’è la variante pochette senza manici, la clutch con mini manici che la trasformano in una handbag di taglia XS e anche la tracollina, sempre rimanendo su taglie mignon.

Per quanto riguarda la palette cromatica, potete optare per i neutri del panna, beige, ocra e grigio chiaro così come per i pastelli. Questi ultimi si sposano con la forma di questa clutch, trasformando il bignè in un macaron!







Il pasticcino francese per eccellenza, infatti, presenta come colorazioni classiche il verde menta, il rosa confetto, l’azzurro carta da zucchero e tutte quelle nuance delicate e giocose che fanno tanto Wes Anderson e infanzia.

Altrimenti c’è la tendenza metallica da cui non si sfugge: il trend della doratura, argentatura, bronzatura o dell’acciaiatura inox è sinonimo di glamour puro. Quindi se volete impreziosire una mise, puntate sulla pouch con finish metallizzato e non sbaglierete.

Per aiutarvi a trovare la vostra “bignè bag” del cuore, ne abbiamo selezionate 15 deliziose. Letteralmente da mangiare, insomma!

Tra queste troverete pane per i vostri denti. Anzi: pasticcini dolcissimi! Siete pronte a farvi cariare il cuore in 3, 2… cariato!

ASOS DESIGN Clutch in pelle sintetica con arricciature.

Credits: Asos

BENEDETTA BRUZZICHES Pochette effetto bigné in maglia metallica.

Credits: Farfetch

BOTTEGA VENETA La clutch The Pouch che ha reso questo modello un'icona fashion.

Credits: Mytheresa

ERMANNO SCERVINO La clutch con arricciature in tessuto check.

Credits: Farfetch

GLAMOROUS Clutch in similpelle con arricciature.

Credits: Asos

H&M Clutch in finta pelle metallizzata color oro.

Credits: H&M

ISABEL MARANT Clutch in pelle con arricciature.

Credits: Net-a-Porter

LOEWE Mini secchiello in pelle stampa serpente effetto bignè.

Credits: Net-a-Porter

MANSUR GAVRIEL Clutch in pelle morbida.

Credits: Farfetch

MIU MIU Tracollina in pelle con arricciature.

Credits: Farfetch

MY ACCESSORIES LONDON Pochette in similpelle con arricciature color verde salvia.

Credits: Asos

SIMONETTA RAVIZZA Clutch in pelliccia con coulisse.

Credits: Farfetch

THE ATTICO Clutch in pelle.

Credits: Farfetch

THE VOLON Handbag in pelle con arricciature e manico dorato.

Credits: Farfetch

WEEKEND MAX MARA Tracollina in pelle con arricciature.

Credits: Max Mara