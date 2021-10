In via del tutto eccezionale, trend e comodità si incontrano nell’esemplare di top da avere tutto il giorno e tutti i giorni: il body

S.O.S mi è scappata la camicia!

Quante sono le chance che un top rimanga fermo al proprio posto durante il giorno? Zero!

Ma se per ogni problema c’è una soluzione, qui a Grazia.it abbiamo la risposta a base di bottoncini automatici e tanto elastan: il BODY!

Dimenticate la canottiera allacciata di una volta o il sottogiacca anonimo, il body del momento è couture e non ha nulla da invidiare ala classica blusa, anzi.

Questa stagione poi, i body sono protagonisti delle collezioni di big come Bottega Veneta e Nensi Dojaka, che hanno proposto la propria versione tutt’altro che ordinaria.

Pronte a non poter più fare a meno dei bodysuit? Grazia.it ha selezionato 15 esemplari per ogni necessità che creano dipendenza perché non potrete più farne a meno! #BodyTalk





1) Bodysuit mania: il modello a camicia





(Credits: Everybody)

EveryBody è un brand artigianale e made in Italy specializzato esclusivamente in bodysuits. Per la sua FW21 propone un modello a camicia nero e bianco in stile tuxedo. #BodyForEverybody





2) Bodysuit mania: il modello in lurex





(Credits: YSL)

Tra critiche feroci e amore folle, la collezione autunno inverno di Saint Laurent by Vaccarello è finalmente arrivata nei negozi. Come si poteva intuire dalla sfilata nei ghiacciai, il protagonista di ogni look è il body in elastan metallizzato, disponibile in tante varianti di colore tuttte flashy e disco. Un vero must per le notti ballerine che ci aspettano! #Studio54





3) Bodysuit mania: il modello effetto pelle





(Credits: Amina Muaddi X Wolford)

Sarà che Halloween è dietro l'angolo ma l'effetto spalmato e vinilico piace e attira sempre più adepte. Non a caso la designer anticipatrice di trend, Amina Muaddi, lo ha proposto nella sua esclusiva capsule per Wolford nella versione con collo alto e maniche lunghe. Da vera Catwoman. #FauxLeather





4) Bodysuit mania: il modello a asimmetrico





(Credits: Net-à-Porter)

Bello e fresco come un costume da bagno, il body asimmetrico e cut-out di Ioannes fa venire voglia d'estate pur essendo chic e cittadino. #JerseyWrap





5) Bodysuit mania: il modello seconda pelle





(Credits: courtesy of press office)

Per la vostra gioia, la famosa linea di body e underwear di Kim Kardashian, Skims, è arrivata su Net-à-Porter. Il signature di questa collezione ad alto tasso di likes, è il lycra sottile e morbidissimo nei colori della pelle, proprio come il modello in foto. #SkimsEssential





6) Bodysuit mania: il modello polo





(Credits: Dodo-Bar-Or)

La body mania incontra la polo mania nel modello color fragola di Dodo Bar Or! #RibbedBodysuit





7) Bodysuit mania: il modello cut-out da giorno





(Credits: Alyx NYC)

Il cut-out si aggiudica il titolo di trend più virale e amato degli ultimi tempi grazie al suo ammaliante gioco di vedo non vedo sui capi più fashion. Il brand Alyx NYC, specializzato in top elasticizzati e tecnici da sempre, propone la sua versione giornaliera di body con maniche lunghe e oblò sullo scollo. Verde bosco of course! #FromNewYorkWithLove





8) Bodysuit mania: il modello cut-out da sera





(Credits: Nensi Dojaka)

Tutti pazzi per Nensi Dojaka, la stilista di origini albanesi che ha incantato con il suo minimalismo chic estremamente seducente. Il body che vi proponiamo racchiude tutto lo stile Dojaka tra cut-out, trasparenze, intrecci e ovviamente lui... l'immancabile nero su nero. #LVMHPrizeWinner





9) Bodysuit mania: il modello t-shirt





(Credits: & Other Stories)

Non c'è nulla di più essenziale di una t-shirt bianca da infilare nei nostri jeans preferiti e & Other Stories ne propone una versione semplice e perfetta a prova di street style. #LikeATee





10) Bodysuit mania: il modello a collo alto





(Credits: courtesy of press office)

Il modello in filo color panna di Michael Kors è pensato per sfuggire al freddo con charm e semplicità. #VeryKors





11) Bodysuit mania: il modello blusa





(Credits: Imperial)

Imperial propone una blusa animalier con dettaglio body che rimarrà impeccabile sotto gonne e pantaloni. #Roarrr





12) Bodysuit mania: il modello a sottogiacca lingerie





(Credits: La Perla)

Il body sagomato e modellante de La Perla è un must have da avere in armadio, in tutti i colori please! #IconsWearingIcons





13) Bodysuit mania: il modello trasparente





(Credits: courtesy of press office)

Le trasparenze sono ammesse, per la sera e non solo. Come quelle del body a righe oblique di Tezenis. #EverydayWear





14) Bodysuit mania: il modello pull in maglia





(Credits: Bottega Veneta)

Bottega Veneta eleva il body in maglia a protagonista luxury di collezione. Questo color cammello con un profondo scollo rotondo è il preferito da celeb come Rosie H. Whiteley. #BottegaBody





15) Bodysuit mania: il modello in pizzo





(Credits: Intimissimi)

Intimissimi propone una versione con scollo a barchetta del suo body con pizzo bianco e nero macramé, un classico del brand di lingerie made in Italy. #LaceAndModal