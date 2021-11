Voglia di qualcosa di nuovo? Approfittare della settimana del Black Friday potrebbe essere un’ottima idea per concedersi uno sfizio senza spendere troppo. Ecco dove fare gli acquisti migliori.

È un momento che in tante aspettano con trepidazione, l’occasione giusta per fare un po’ di shopping o cominciare ad acquistare i primi regali di Natale approfittando di sconti vantaggiosi: il Black Friday (o forse faremmo meglio a chiamarla Black Week) sta per arrivare.

Ma vi avvisiamo: se volete cogliere al volo ogni opportunità e non volete perdervi neanche una promozione vi serve un piano d’azione.

Si, perché tra offerte che si moltiplicano di ora in ora, taglie che si esauriscono sempre troppo in fretta e una buona dose di indecisione che molto spesso prende il sopravvento e ci fa perdere sotto il naso le occasioni migliori, il Black Friday può trasformarsi in un vero incubo.

Per fortuna ci siamo noi ad aiutarvi e a semplificarvi la vita! Anche quest’anno infatti abbiamo preparato una lista dei pezzi cult che a nostro avviso dovreste tenere d’occhio e selezionato alcune delle promozioni più interessanti che i brand hanno pensato proprio in vista del Black Friday.

Ecco quelle che non dovreste assolutamente perdervi in questa pazza settimana di acquisti!

Black Friday: le iniziative moda da segnare in agenda

Già da lunedì 22 (ma sarà così per tutta la settimana), sull’e-shop di Alex De Pase potete trovare una ricca selezione di calzature in super sconto.

LuisaviaRoma in occasione del Black Friday regalerà invece alle sue clienti un codice sconto, da utilizzare in fase di checkout, per ottenere il 40% su tutti i capi a prezzo pieno.

Dal 24 al 28 novembre, ci saranno sconti fino al 40% anche da PDPaola. Il brand festeggerà anche il Cyber Monday e lunedì 29 applicherà uno sconto del 20% sui suoi gioielli.

In onore del Black Friday, Martino Midali ha lanciato una linea di capi total black che riflettono il dna del brand e che si potranno acquistare per tutta la giornata del 26 a prezzi scontati.

Dal 26 al 28 novembre ci sarà il 20% su tutti i gioielli di Sara Loren e sulla collezione full price di Gabs, utilizzando il codice sconto “Black”.

Ci sarà invece il 30% su tutta la collezione invernale di brand come Bruno Premi, Elvio Zanon e A.Bocca che applicherà lo stesso sconto online, dal 26 al 28 novembre.

Negli stessi giorni anche da Manila Grace si potranno acquistare, sia online che nei negozi, i capi della collezione approfittando del 30% di sconto.

Mentre alcuni marchi come Furla e Camomilla arriveranno ad applicare fino al 50% di sconto su capi selezionati della collezione.

E non mancano iniziative speciali. Come quella di Fielmann che dal 26 al 28 novembre farà partire il suo Green Friday e, oltre a scontare i suoi occhiali, per ogni acquisto fatto regalerà ai suoi clienti un albero grazie a una nuova collaborazione con Treedom.

Sarà un Black Friday nel segno della solidarietà quello di Anti-do-to, brand di streetswear che dal 26 al 29 novembre, proprio nei giorni clou dello shopping, dirà di no a sconti e offerte e devolverà il 100% dei suoi profitti a un progetto nato per aiutare una piccola comunità. L’obiettivo? Finanziare la produzione di tavole da skate personalizzabili e un corso per giovani skater dell’Ha’ramba Skatepark, un park della striscia di Gaza che è un vero e proprio luogo di incontro e libertà.

Da Duvetica il Black Friday coincide con le Mid Season Sale e dal 22 novembre fino al 5 dicembre ci sarà il 50% su collezioni passate, un’ottima scusa per fare un bel refresh della propria collezione di piumini.

Da Alessandra Camilla Milano lo shopping diventerà un gioco in cui più si acquisterà, più si risparmierà. Con un prodotto si potrà avere infatti il 10% di sconto, aggiungendone un secondo si potrà ottenere il 15% e comprandone un terzo si potrà arrivare fino al 20%. E non è finita qui perché dal 26 al 29 novembre si potrà usufruire di ulteriori sconti usando il codice “BFGAMES2021”.

Mialma e Shh Milano celebreranno il Black Friday con un doppio appuntamento, online e nei negozi. Mialma dal 22 al 25 novembre darà il via ai suoi Sample Sale nel suo show-room di Corso Garibaldi, mentre il 26 applicherà il 20% di sconto su tutta la collezione presente sul sito.

Shh Milano dal 22 al 29 novembre darà invece la possibilità alle sue clienti di acquistare, sia online che nel pop-up store di via Tortona 20, la collezione approfittando del 25% di sconto.

Se poi vi state chiedendo cosa hanno in serbo per voi grandi brand come Zalando, Uniqlo, Zara, H&m e & Other Stories, sappiate che quest’anno hanno puntato tutto sull’effetto sorpresa e sveleranno in anteprima offerte e promozioni ai clienti che scaricheranno la loro app o che si iscriveranno ai programmi fedeltà. Vi tocca quindi avere pazienza.

Nel frattempo, se pensate che un po’ di ispirazione possa farvi solo bene, ecco una lista di capi sui cui noi abbiamo già messo gli occhi e potreste mettere in wishlist anche voi.

Black Friday 2021: ecco cosa mettere in wishlist STAND STUDIO Giacca Teddy Bear con chiusura con bottoni

Credits: luisaviaroma.com

A.BOCCA Décolleté in vernice color mosto con scollo a cuore e tacco largo

Credits: courtesy of press office

ALESSANDRA CAMILLA MILANO Anello in oro con pietre e diamanti bianchi

Credits: courtesy of press office

IBANA Camicia a maniche lunghe in pelle total black

Credits: zalando.it

H&M Gonna midi plissé con elastico in vita

Credits: 2.hm.com



BRUNO PREMI Stivaletti in pelle nera con il tacco comodo

Credits: courtesy of press office

MIALMA Mini bag in velluto arancione con fodera in camoscio

Credits: courtesy of press office

DUVETICA Piumino trapuntato color crema con cintura in vita

Credits: courtesy of press office

FALCONERI Abito in filato lamé con scollo a v, bottoni e coulisse in vita

Credits: falconeri.com

ELVIO ZANON Stivali in pelle scamosciata con tacco squadrato

Credits: courtesy of press office

PDPAOLA Orecchini a cerchio in oro giallo e diamanti

Credits: courtesy of press office

ZARA Pullover in maglia jacquard con pom pon

Credits: zara.com

WEEKDAY Pantaloni a gamba larga in velluto

Credits: zalando.it

FIELMANN Occhiali da sole in acetato dalla forma squadrata

Credits: courtesy of press office

MARTINO MIDALI Felpa nera in neoprene con cappuccio e coulisse

Credits: courtesy of press office

ALEX DE PASE Sneakers multicolor con dettagli in rete e piercing con il logo

Credits: courtesy of press office

/ 16 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...