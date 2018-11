Non c'è Black Friday che si rispetti senza una bella sessione di shopping, non trovate?

Quando si parla di Black Friday, il nostro umore è tutt'altro che cupo! E già, perchè pensiamo ai pezzi cool che potremo acquistare approfittando degli sconti, spesso davvero super vantaggiosi, che il cosiddetto "venerdì nero" porta con sè.

Considerato poi che tra un mese è Natale, questa ricorrenza è un'occasione preziosa anche per fare i regali a tutti un po' più a cuor (e portafoglio!) leggero.

Unica raccomandazione è quella di compilare con anticipo la propria "black friday list" per non arrivare impreparate il 23 Novembre (anche se in realtà moltissimi brand hanno iniziato già da diversi giorni ad applicare i prezzi ribassati). Soprattutto online. Sono tanti infatti i siti che dedicano spazio a questo appuntamento fisso per tutte le amanti dello shopping.

Privalia, ad esempio, ha organizzato una "Color Week" all'insegna delle promozioni esclusive: dal 20 al 23 Novembre i clienti potranno approfittare di sconti, buoni e tante altre sorprese, ogni giorno diverse.

Lo shop Zalando, invece, dal 19 novembre propone su circa 165.000 prodotti sconti fino al 70% e lancia offerte su varie categorie di prodotti tra cui outewear, premium e party dresses.

Se brancolate ancora nel buio, tranquille: una mano ve la diamo noi con tanti suggerimenti sui must dell'inverno da non lasciarsi scappare!

Pronte a prendere nota?





Il cappotto in lana check

MANGO

Credits: shop.mango.com





Il pullover a fantasia

ONLY

Credits: zalando.it





I pantaloni di pelle

OFF-WHITE

Credits: net-a-porter.com





La tracolla con le borchie

MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it





Gli stivaletti bianchi

GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com





La pelliccia sintetica

ZARA

Credits: zara.com





La gonna in vinile

MSGM

Credits: mytheresa.com





Le chunky sneakers

Falcon ADIDAS

Credits: adidas.it





Gli orecchini a chandelier

SWAROVSKI

Credits: swarovski.com





Il vestito snake print

& OTHER STORIES

Credits: stories.com





Il completo pigiama

INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com





Il blazer in velluto a coste

H&M

Credits: hm.com





I pantaloni con bottoni dorati

ANNA FIELD

Credits: zalando.it





La borsa ricamata

YNOT?

Credits: ynot.it