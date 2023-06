I nostri capi preferiti da mettere in valigia per la stagione calda? Di certo gli abitini leggeri! Ecco la nostra selezione di vestiti estivi, divisi in base alle 4 stagioni dell’Armocromia.

Tra le cose belle dell'estate ci sono di certo le passeggiate a piedi nudi nella sabbia, i bagni al mare, le ciliegie. E i vestiti freschi e leggeri, of course!

Quanto ci piace vestirci senza pensieri, con un unico gesto. Infiliamo il nostro abito preferito et voilà… siamo già pronte in un attimo e senza doverci scervellare troppo sugli abbinamenti migliori da assemblare.

Ma siamo proprio sicure di non dover pensare minimamente all'abbinamento colori? Spoiler: no, ovviamente. Le cromie di cui dovremmo sempre tenere conto sono in effetti proprio le nostre personali. Già: il tanto amato vestitino estivo sarà un alleato ancora più formidabile se saprà valorizzarci al massimo. Ci avevate mai pensato?

Lo sappiamo: orientarsi e scegliere tra le tantissime proposte della stagione in corso è difficile, anzi difficilissimo! Vuoi mettere pescare anche il colore corretto? Ed ecco perché abbiamo pensato di facilitarvi la vita: vi presentiamo la nostra selezione di vestiti estivi, ben tre per ognuna delle quattro stagioni dell’Armocromia. Scommettiamo che amerete il potere degli abitini leggeri ancora di più?

Vestiti estivi per la stagione INVERNO

La palette Winter è per coloro che hanno un sottotono di incarnato freddo, sono scuri (o mediamente scuri) e hanno colori piuttosto profondi e brillanti. Va da sé che cercheremo vestiti che, per ripetizione, siano saturi e contrastati. E giocati su tonalità fredde e profonde, ovviamente.

Partendo da questi principii un bel blu sarà l’alleato ideale di cui vestirsi; e se cercate qualcosa di non troppo classico, fidatevi di noi: la variante petrolio è davvero favolosa. A proposito: come non amare lo slipdress di iBlues? E poi c’è lui: il classico abitino in sangallo bianco ottico, un evergreen stagionale che tutte vogliono ma che valorizza davvero solo le persone appartenenti alla categoria armocromatica Inverno. Approfittatene, no?

Infine veniamo alle stampe: l’importante è che siano contrastate, piene e giocate su cromie fredde. Esattamente come il vestito con maxi-print fiorata della nostra selezione.

Slipdress color petrolio iBLUES

Credits: iblues.it

Abito in sangallo bianco TORY BURCH

Credits: mytheresa.com

Abito con flower print PINKO

Credits: pinko.com

Vestiti estivi per la stagione AUTUNNO

Le persone Autunno hanno un color mix personale poco contrastato e dai toni medio-scuri. Il sottotono? È caldo e “sempre-dorato”, anche in inverno. Le tinte più valorizzanti da portare nel guardaroba saranno dunque calde e soft.

Ed ecco perché abbiamo selezionato innanzitutto un abito cut-out color oliva, un verde delicato a radice calda davvero perfetto per valorizzare le amiche Autumn (specie se Soft). Proseguiamo con un long-dress marrone, tinta che non può davvero mancare nella vostra valigia se appartenete a questa categoria dell’Armocromia.

Per finire anche qui veniamo alla questione fantasie. Delicate e non troppo fitte: ecco la ricetta per questa palette. Beh “doppio wow” per l’abito La Doublej, con un pattern che è semplicemente perfetto per questa stagione armocromatica.

Abito verde oliva ZARA

Credits: zara.com

Abito marrone con frange TWINSET

Credits: twinset.com

Abito con motivo floreale LA DOUBLEJ

Credits: ladoublej.com

Vestiti estivi per la stagione ESTATE

Veniamo alla palette che qui, ci verrebbe spontaneo dire, “gioca in casa”: la Summer. Appartiene a persone dall’incarnato freddo, con colori personali chiari e soft. Ovviamente le tinte a base bluastra (fredde), declinate nelle loro sfumature più attenuate saranno davvero quanto di meglio per questa categoria dell’Armocromia. Anche per i vestitini svolazzanti.

Partiamo da uno slipdress rosa confetto, freddo e non troppo intenso. Lo troviamo perfetto per la stagione, specialmente se avete voglia di dire la vostra sul trend Barbiecore. Proseguiamo con un vestito daily giallo pastello, un vero “Summer must-have” in tutti i sensi!

E i pattern? Piccoli, delicati, sfumati. Come Il mini-dress dal disegno geometrico micro e giocato sui toni dell’azzurro polveroso by Marella.

Abito rosa confetto ACNE STUDIOS

Credits: acnestudios.com

Abito cut-out giallo pastello & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Mini dress con stampa geometrica MARELLA

Credits: marella.com

Vestiti estivi per la stagione PRIMAVERA

Incarnato caldo e dorato, colori complessivamente medio-chiari e un aspetto visibilmente luminoso: sono le persone Primavera! Le cromie giuste per un bel vestitino estivo nuovo di zecca sono sature e a base aranciata. E brillanti, of course!

Il vero immancabile per l’estate sarà un bell’abito color corallo, pochi giri di parole. E poi anche uno turchese, come il mini abito targato Chiara Ferragni che ha la giusta carica di brillantezza per sostenere quella delle amiche Spring.

Le stampe seguiranno i principi delle tinte della palette e saranno sgargianti e contrastate. Noi abbiamo scelto un long-dress giocato sui toni dell’arancio e di azzurri luminosi. Impossibile non innamorarsene!

Bito color corallo MAX & CO.

Credits: maxandco.com

Mini dress turchese CHIARA FERRAGNI

Credits: chiaraferragnibrand.com

Long-dress con maxi-stampa geometrica BEATRICE. B

Credits: beatriceb.com