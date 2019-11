Bagliori ipnotici e luminosissimi: pronte a scoprire le proposte silver di stagione?



Non chiamatelo colore, il silver è molto di più: metal, lucido, iridescente, di impatto e incredibilmente futurista. Insomma, per le sue caratteristiche è già addiction perché incarna lo spirito di una perfetta space traveller.

Una volta assodato lo slogan: “Più argento per tutte”! Non resta che proiettare il concept al guardaroba invernale: le materiche mini-bag in pelle argentata incontrano le superfici lucide dei piumini ultra-riflettenti; l’effetto liquido del laminato plissé su abiti e gonne stempera il rigore sofisticato del silver a ritmo wave; infine, per colmare la wanderlust che è in voi, suggeriamo di aggiungere un’ulteriore nota spaziale puntando sul silver black, una tonalità minerale che sfuma tra il grigio siderale e l’antracite.

Avete ancora dubbi? Nella selezione troverete i capi e gli accessori argento highlight per l’inverno 2019.





ADIDAS Scarpe Hoops 2.0 Mid colore Matte Silver.

Credits: adidas.it

ALCOTT Abito laminato color argento con scollatura rotonda.

Credits: alcott.eu

CARMENS Stivaletto silver con tacco largo.

Credits: carmens.it

LANACAPRINA Piumino argentato imbottito con cappuccio.

Credits: lanacaprina.it

LOUIS VUITTON Pochette minaudière building.

Credits: it.louisvuitton.com

GIUSEPPE ZANOTTI Stivale laminato in pelle color argento.

Credits: giuseppezanotti.com

MARELLA Abito laminato con scollo a V senior argento.

Credits: it.marella.com

PENNY BLACK Gonna in georgette laminata silver.

Credits: it.pennyblack.com

PIAZZA SEMPIONE Pantaloni Capri in nappa stretch argento metallizzato.

Credits: piazzasempione.com

RACHAEL ZOE SU ZALANDO Blazer black silver con tasche laterali.

Credits: zalando.it

SANDRO PARIS Minigonna in pelle argentata.

Credits: it.sandro-paris.com

SPORTMAX Giubbotto di jeans reinterpretato in chiave futuristica.

Credits: it.sportmax.com

TOMMY JEANS Borsa tote tj-item argentata.

Credits: it.tommy.com

ZARA Body monospalla decorato con paillettes argentate.

Credits: zara.com

ZANELLATO Borsa Postina Baby argentata.

Credits: zanellato.com