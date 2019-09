Dal Verde Guacamole al Galaxy Blue, i colori moda per l’Autunno Inverno 2019-20 sono l’antidoto perfetto al grigiore della stagione fredda.

Settembre: tempo di buoni propositi, ripartenze, ma soprattutto di shopping! Sì, perché archiviate le vacanze (sigh!), è arrivato il momento di aggiornare la nostra wishlist con i must have e le novità di stagione.

E quale modo migliore per farlo se non sbirciando le collezioni andate in scena pochi mesi fa sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi?

Abbiamo fatto il punto sulle tendenze moda che ci accompagneranno nei prossimi mesi, partendo dai colori cult di questo Autunno Inverno 2019-20. In più vi proponiamo 7 mix & match a tema per sperimentarli subito!











Orange is the new black

Con le sue sfumature vitaminiche, l’arancione detta le regole cromatiche della stagione invernale, contaminando ogni capo del guardaroba, dalla maglieria agli abiti fascianti. Più che un trend, si tratta di un colore-passepartout da sfoggiare in versione total look - accessori compresi - o da spezzare con colori e trame a contrasto. L’accostamento più chic? Quello con l’intramontabile nero.

Pretty in Pink

Dal fucsia acceso al cipria, il rosa si impone tra i colori must di stagione, illuminando con leggerezza anche le giornate più grigie. Avvistato sulle passerelle più blasonate - da Chanel a Marni - abbandona la sua vena squisitamente romantica mostrando il suo lato più eclettico e grintoso.

Guacamole

Fresco ed esotico, il verde guacamole aggiunge una nota inedita alla palette cromatica invernale rivitalizzando i key pieces di stagione, dal tubino ladylike - portato con il classico trench - al completo pantalone dalle linee oversize. Da corredare con accessori ton sur ton o a contrasto.

Crema

Se siete amanti dei toni neutri, preparatevi ad aggiungere alla lista dei vostri preferiti anche questa nuance dal goloso retrogusto di panna e vaniglia. Il color crema sarà infatti una costante che ci accompagnerà fino alla prossima primavera estate. Sofisticato in versione tailleur, “funziona” benissimo anche declinato su maglioni a trama grossa, gonne midi o romantici top.

Rosso Merlot

Un sottile “fil rouge” lega le proposte più sofisticate ed eleganti delle passerelle Autunno Inverno 2019-20. Morbido e vellutato - proprio come il celebre vino da cui prende il nome - questo colore esalta le trame più preziose: velluto, tulle, satin e persino pelle. Una nuance da riservare alle occasioni speciali.

Galaxy Blu

Secondo gli psicologi il blu sarebbe in grado di innescare associazioni mentali con il cielo e gli orizzonti lontani, inducendo calma e rilassamento. Una teoria che potrebbe aver ispirato stilisti e brand, viste le tante proposte in nuance che spaziano dai long dress agli accessori. Due le tonalità su cui puntare: Galaxy Blue, acceso e deciso, e Evening Blue, più sobrio e risoluto.

Gold fever

Dimenticate il minimalismo (almeno per il momento). L’oro torna a imporsi fra i “big” trend di stagione sottoforma di capispalla, pantaloni in broccato, abiti e completi in lurex. Opulento e prezioso, si presta a essere indossato - con i giusti accorgimenti - anche di giorno. Ad esempio mixato a tocchi di nero o al denim.

(Nelle foto: Sfilate AI 19-20 Dolce&Gabbana, Dries Van Noten, Etro, Moschino)





