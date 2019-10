Adorate anche voi gli anfibi neri ma non sapete mai come abbinarli? Eccovi 5 look top da scegliere in base al vostro stile personale

Gli anfibi neri sono un grande must del guardaroba femminile, stagione dopo stagione.

Tutti gli anfibi e i biker boots più cool dell'autunno-inverno

Abbinarli nel modo giusto può davvero fare la differenza e svoltarvi il look.

Per prima cosa abbandonate il preconcetto di poterli indossare esclusivamente con capi casual o su look in stile rock/punk. Questi stivaletti hanno molte più potenzialità di quanto possiate immaginarvi e sposano alla perfezione anche mise più bon ton e romantiche.

Anzi, a parer nostro, è proprio nella combo con capi iper-femminili che riescono a dare il meglio di sè, regalando all'insieme quel tocco grintoso che ci piace sempre tanto.

Qualche esempio? Provateli con una gonna a fiori, una maglia a dolcevita e una biker jacket con interno in ecopelliccia, e avrete un outfit da giorno semplice ma d'effetto.

Mixateli con una gonna in tulle bianco, un pull a righe e blazer sartoriale, e il look da aperitivo è servito.

Di sera invece puntate su un abito ladylike, cappotto lungo e borsa gioiello: con i vostri anfibi ai piedi sarete sofisticate e chic ma senza eccessi.

Pronte a sperimentare le nostre 5 proposte cool?





Anfibi + mini abito a quadri









Anfibi ALCOTT, abito smanicato ALEXACHUNG, camicia con fiocco REDVALENTINO, tracolla MIU MIU

Credits: alcott.eu, net-a-porter.com, miumiu.com





Anfibi + gonna a fiori





Anfibi DIOR, gonna a fiori MAJE, dolcevita FALCONERI, biker jacket MANGO

Credits: dior.com, it.maje.com, it.falconeri.com, shop.mango.com





Anfibi + gonna di tulle





Anfibi CARMENS, gonna di tulle & OTHER STORIES, pull a righe H&M, blazer MAX&CO.

Credits: carmens.it, stories.com, hm.com, it.maxandco.com





Anfibi + jeans





Anfibi DR MARTENS, jeans LEVI'S, cardigan MANGO, cappotto Teddy MAX MARA

Credits: drmartens.com, zalando.it, shop.mango.com, net-a-porter.com





Anfibi + abito elegante





Anfibi SAINT LAURENT, abito in chiffon MANILA GRACE, cappotto lungo GANNI, tracolla gioiello ALEXANDER MCQUEEN

Credits: net-a-porter.com, manilagrace.com