Stivaletti da biker e anfibi sono un must irrinunciabile di stagione: scoprite le varianti più cool del momento

L'autunno non è davvero autunno senza un paio di stivaletti nuovi. No, non parliamo di stivaletti qualsiasi, bensì dei più grintosi in circolazione.

Gli anfibi (con stringhe e suola carrarmato) e i biker boots (quelli sfoggiati dai motociclisti, per l'appunto, con tanto di borchie e fibbie metallizzate).

Due modelli che, nonostante l'apparenza un po' ruvida e strong, da bad girl per intenderci, ci consentono invece di sperimentare tantissime combinazioni diverse di look, una più stilosa dell'altra. Merito di quel fascino punk-rock a cui è difficile resistere.

L'accessorio giusto per donare un tocco in più alle mise più basic ma anche per sdrammatizzare al punto giusto quelle più eleganti. O ancora, per dare un'aria meno sognante e più underground agli abiti più romantici.

In poche parole un passe-partout che tutte dovremmo avere a disposizione.

Ecco le varianti più belle dell'autunno.

DR. MARTENS

Credits: drmartens.com





ALDO

Credits: aldoshoes.com





CARMENS

Credits: carmens.it





PROENZA SCHOULER

Credits: mytheresa.com





CARMENS

Credits: carmens.it





JIMMY CHOO

Credits: mytheresa.com





BATA

Credits: bata.it





CHURCH'S

Credits: net-a-porter.com





H&M

Credits: hm.com





SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com





TOPSHOP

Credits: topshop.com





ANNA BAIGUERA

Credits: annabaiguera.com





ZARA

Credits: zara.com





THE ROW

Credits: mytheresa.com





MANGO

Credits: shop.mango.com