Curiosi di conoscere l'altezza delle star? Eccole, dall'altissima Taylor Swift (supera il metro e 80) alla minuscola Ariana Grande (1 metro e 52)

L'altezza delle star non è sempre facile da intuire, tra tacchi sui red carpet e riprese ad hoc su piccolo e grande schermo, le celebrity quasi mai sono davvero come ce le saremmo immaginate.

Ecco perché siamo andati a curiosare nelle carte d'identità delle celeb per scoprire quanto sono alte (o basse).

(Continua sotto la foto)

Quanto è alta Kate Middleton

Altezza: 1,75 m

La Duchessa di Cambridge è molto alta, ma nonostante indossi spesso i tacchi rimane comunque abbondantemente più bassa del marito William, che supera di un paio di centimetri il metro e 90.

Quanto è alta Meghan Markle

Altezza: 1,68

Nonostante le gambe molto lunghe Meghan Markle non raggiunge il metro e 70. Di fianco al marito (il Principe Harry è alto 1,86) si nota.

Quanto è alta Ariana Grande

Altezza: 1,52 m

La cantante americana, nata nello stato della Florida, è tra le più basse star di Hollywood. Un concentrato di bravura in appena 152 centimetri di altezza.

Quanto è alta Chiara Ferragni

Altezza: 1,78

L'imperatrice digitale è alta almeno quanto sembra dalle foto e supera di 4 centimetri il marito Fedez, che è alto 1,74.

Quanto è alta Taylor Swift

Altezza: 1,80 m

Taylor Swift è un vero gigante. Non solo in fatto di vendite e di premi conseguiti, ma anche nella realtà, dall'alto dei suoi 180 centimetri, che fanno sembrare il povero Bruno Mars quasi uno gnomo.

Quanto è alta Rihanna

Altezza: 1,73 m

La cantante delle isole Barbados ha esordito nello spettacolo come reginetta di bellezza, ma è diventata una Pop Star all’età di 17 anni con l’album Music of the Sun. Da allora ha venduto oltre 60 milioni di album in tutto il mondo.

Quanto è alta Selena Gomez

Altezza: 1,65 m

L’altezza della ex bambina Disney, ora cantante e attrice, si è rivelata una sorpresa. L’impressione è che come statura si avvicinasse ad Ariana Grande e alle sue colleghe più basse, invece Selena è alta esattamente come Miley, 165 centimetri.

Quanto è alta la Regina Elisabetta

Altezza: 1,63

Sua Altezza supera di poco il metro e 60 (il Principe Filippo è alto 1,83), ma non si è mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno.

Quanto è alta Beyoncé

Altezza: 1,69 m

Queen Bey è decisamente più bassa del marito Jay Z. Questo però non significa che la sua statura non sia di tutto rispetto, visto che sfiora il metro e settanta.

Quanto è alta Kim Kardashian

Altezza: 1,59

La reality star è nota più per le sue curve che non per la sua altezza, che arriva appena a un metro e 59. Più bassa di lei, almeno in famiglia, c’è la sorella Kourtney, che misura circa 1,52 m.

Quanto è alta Shakira

Altezza: 1,57

La cantante, cantautrice e ballerina colombiana non sfigura nel gruppo delle latine con i suoi 157 centimetri.

Quanto è alta Nicki Minaj

Altezza: 1,57 m

La rapper americana, nata a Trinidad e Tobago col nome di Onika Tanya-Maraj e cresciuta poi tra la Jamaica e il quartiere Queens di New York, resta sotto i 160 centimetri di altezza come molte delle sue colleghe cantanti.

Quanto è alta Taylor Hill

Altezza: 1,76 m

La modella americana dell’Illinois, diventata famosa come Angelo di Victoria’s Secret nel 2015, venne scoperta nel 2014 in un ranch del Colorado.

Tre anni più tardi era già sul catalogo di Intimissimi e l’anno dopo posava per H&M e sfilava per la prima volta al Victoria’s Secret Fashion Show.

Taylor ha un’altezza media da modella.

Quanto è alta Karlie Kloss

Altezza: 1,87 m

Stupisce l'altezza della migliore amica di Taylor Swift, decisamente più alta della media, persino per essere una modella.

Quanto è alta Sara Sampaio

Altezza: 1,72 m

Sara Sampaio è una modella portoghese nota per le campagne Calzedonia e per essere uno degli Angeli di Victoria’s Secret.

Quanto è alta Adriana Lima

Altezza: 1,78 m

Adriana Lima è la quintessenza degli Angeli di Victoria’s Secret, ruolo che ricopre dal 1999. In Italia divenne famosa grazie a uno spot della Tim e a quattro paperelle.

Quanto è alto Justin Bieber

Altezza: 1,78 m

Il cantante canadese non spicca per l'altezza, 1,78, anche se stava benissimo di fianco a Selena Gomez, dieci centimetri più bassa di lui.

Quanto è alta Gigi Hadid

Altezza: 1,79 m

Gigi Hadid, californiana di Los Angeles, è una modella figlia della ex modella olandese Yolanda Foster e dell’operatore arabo-palestinese Mohamed Hadid.

Dopo essere stata scelta come testimonial del brand Guess nel 2012, diventa una star delle passerelle nel 2014 sfilando per Chanel e Jean Paul Gaultier.

Quanto è alta Victoria Beckham

Altezza: 1,63 m

Victoria Beckham o Victoria Adams prima di sposare l’ex calciatore David Beckham, diventò una star mondiale nel 1994 come membro delle Spice Girls.

Dopo aver tentato la carriera da solista, l’ex posh spice si dedicò alla cosa che le riusciva meglio, la moda, fondando il suo brand fashion.

Quanto è alto Brad Pitt

Altezza: 1,80 m

Il ragazzone cresciuto nel caldo e umido Oklahoma è da sempre uno degli uomini più sexy e desierati di Hollywood, nonché un attore di straordinario talento.

Quanto è alta Angelina Jolie

Altezza: 1,69 m

Nata Angelina Voight, è figlia del premio Oscar Jon Voight e dell’attrice Marcheline Bertrand. Poco più che 14enne tenta una carriera internazionale nella moda, ma la cosa non decolla. Decide quindi di provare la carriera di attrice in cui, film dopo film, riesce a far crescere la sua notorierà fino a raggiungere il sueccesso mondiale interpretando, nel 2001, la regina dei videogame, Lara Croft.

Quanto è alto Jamie Dornan

Altezza: 1,83 m

Nato a Belfast, nell’Irlanda del Nord, Jamie Dornan ha iniziato la sua carriera come modello diventando il protagonista di parecchie campagne importanti di D&G, Armani, Dior, Calvin Klein e Levi’s.

Ma la sua passione è il cinema e debutta subito nello straordinario Marie Antoinette di Sofia Coppola. Il vero successo arriva però nel 2015 quando interpreta Christian Grey in Cinquanta sfumature di grigio.

Quanto è alta Katy Perry

Altezza: 1,73 m

Come Rihanna, la cantante di Santa Barbara, California, è alta 173 centimetri, decisamente sopra la media delle sue colleghe (esclusa Taylor Swift, ovviamente).

Quanto è alta Kendall Jenner

Altezza: 1,79 m

La sorellastra di Kim, invece, è la più alta della famiglia Kardashian e grazie anche alla sua statura si è fatta notare dagli stilisti di tutto il mondo diventando una delle modelle più richieste.

Quanto è alto Ryan Gosling

Altezza: 1,84 m

Ryan è l’uomo ideale, non solo per le continue manifestazioni d’amore verso la compagna Eva Mendes, ma anche da un punto di vista estetico non gli si può fare nessun appunto, neanche per l’altezza, che arriva al metro e 84.

Quanto sono alte Mary Kate e Ashley Olsen

Altezza: 1,55 m

Lee due sorelle più celebri della televisione, ormai cedute al mondo della moda non spiccano per altezza. Entrambe sono alte 155 centimetri.

Quanto è alto Robert Pattinson

Altezza: 1,85 m

Nato a Londra, dopo un breve passato come modello (il padre era dirigente in un’agenzia di modelli), Robert si butta nella recitazione e raggiunge il successo interpretando il vampiro Edward Cullen in Twilight.

Quanto è alto Bruno Mars

Altezza: 1,65

È tra i cantanti più acclamati degli ultimi anni, tanto da aver già avuto l'onore di esibirsi durante l'halftime show del Super Bowl. Una voce incredibile e un talento che non sbaglia un colpo.

Quanto è alta Miley Cyrus

Altezza: 1,65 m

Diventata famosa con il ruolo di Hannah Montana nell’omonima serie TV Disney, ora è una delle cantanti pop più famose al mondo.

Quanto è alto Leonardo Di Caprio

Altezza: 1,83 m

Sempre a fianco di modelle altissime, meglio se apparse sul catalogo di Victoria’s Secret, il premio Oscar è alto 183 centimetri.

Quanto è alta Kristen Stewart

Altezza: 1,65

In media con le colleghe, l’attrice americana che ha iniziato la sua carriera nel cinema a soli 7 anni, è alta 165 centimetri.

Quanto è alta Katie Holmes

Altezza: 1,75 m

L'attrice americana condivide con Nicole Kidman non solo l'ex marito Tom Cruise, ma anche una certa altezza. Il che lascia aperte parecchie domande sui gusti dell'attore, decisamente più basso delle sue ex mogli.

Quanto è alto Orlando Bloom

Altezza: 1,80 m

L’altezza dell’attore, diventato famoso nel ruolo di Legolas nel Signore degli Anelli, si aggira sul metro e ottanta, perfetto per stare al fianco dell’ex moglie Miranda Kerr (1,75) e di Katy Perry.

Quanto è alta Blake Lively

Altezza: 1,78 m

Blake, oltre a essere bellissima, è anche una tra le star più alte del cinema con il suo 1 metro e 78 centimetri.

Quanto è alto Tom Cruise

Altezza: 1,70 m

Arriva alla cifra tonda di 170 centimetri l’attore e produttore cinematografico statunitense, che però nella vita si è sempre circondato di donne più alte, come Nicole Kidman e Katie Holmes.

Quanto è alto Jay Z

Altezza: 1,87 m

Il rapper è un vero colosso, sia dal punto di vista musicale, essendo una delle star più potenti dello showbiz, sia per le sue dimensioni. Jay Z sfiora i 190 centimetri.

Quanto è alto John Mayer

Altezza: 1,91 m

Una vera rivelazione. Il cantante e chitarrista, noto più per le sue conquiste amorose che per i suoi successi discografici, è alto quasi due metri (191 centimetri).

Quanto è alto Liam Hemsworth

Altezza: 1,91 m

L’attore australiano, protagonista di «Hunger Games» non solo è bello e muscoloso e uno dei nuovi sex symbol di Hollywood, ma ha dalla sua anche l'altezza (191 centimetri).

Quanto è alta Reese Witherspoon

Altezza: 1,56 m

Nella lista delle star sotto il metro e 60 c'è anche Reese Witherspoon, attrice originaria della Louisiana e premio Oscar per il film Quando l’amore brucia l’anima che ha iniziato la sua carriera davanti alla telecamera a soli 7 anni, come modella per uno spot TV.

Quanto è alta Nicole Kidman

Altezza: 1,80 m

Seppur nota come attrice e produttrice australiana, Nicole Kidman ha anche la cittadinanza americana essendo nata ad Honolulu, nelle Hawaii.

Ex storica di Tom Cruise, ha raggiunto la fama proprio recitando con lui nel 1990 nel film Giorni di Tuono.

Quanto è alta Lady Gaga

Altezza: 1,55 m

Siamo abituati a vederla sempre con abiti pomposi e tacchi vertiginosi. In pochi sanno che Miss Stefani Joanne Angelina Germanotta arriva appena a sfiorare il metro e 55 centimetri.